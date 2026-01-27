“Pemex toma sus decisiones”: Sheinbaum sobre envíos de petróleo a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que enviar petróleo a Cuba es una “decisión soberana” y que Pemex lo hace bajo sus propios criterios.

Insistió en que esto tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente.

“Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”.

La jefa del Ejecutivo Mexicano evitó decir si los envíos a Cuba continúan o no y fue redundante en que “es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”.

“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba a partir de las decisiones que se toman (...) Pues, así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió”.