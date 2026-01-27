PensiÃ³n ISSSTE: cuÃ¡ndo cae el pago de febrero 2026

El calendario de pagos del ISSSTE define las fechas de depÃ³sito de pensiones para todo 2026.. Foto: Canva/ ISSSTE

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer el calendario oficial de pagos de pensiones correspondiente a 2026, en el que se establece que el depÃ³sito del mes de febrero serÃ¡ realizado de manera anticipada, como ocurre de forma habitual en este esquema de dispersiÃ³n.

De acuerdo con la programaciÃ³n difundida por el instituto, el pago de la pensiÃ³n correspondiente a febrero de 2026 se realizarÃ¡ el viernes 30 de enero de 2026, fecha en la que los recursos serÃ¡n depositados en las cuentas bancarias de las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

El ISSSTE mantiene desde hace varios aÃ±os un sistema de pagos adelantados, mediante el cual los recursos de cada mes se entregan antes del inicio del periodo que se cubre. En el caso de febrero de 2026, el depÃ³sito se realizarÃ¡ el Ãºltimo dÃ­a hÃ¡bil de enero, lo que permite a los beneficiarios contar con sus ingresos antes de que comience el segundo mes del aÃ±o.

Calendario ISSSTE 2026: fechas confirmadas para pensionados

El calendario de pagos de pensiones del ISSSTE para 2026 contempla 12 depÃ³sitos ordinarios, ademÃ¡s de las entregas correspondientes al aguinaldo. Tras el pago de enero, programado para los primeros dÃ­as del aÃ±o, el depÃ³sito de febrero se ubica como el segundo movimiento del ejercicio fiscal.

SegÃºn la informaciÃ³n oficial, las fechas de pago de pensiones durante 2026 quedan establecidas de la siguiente manera:

Enero: 2 de enero de 2026

Febrero: 30 de enero de 2026

Marzo: 27 de febrero de 2026

Abril: 27 de marzo de 2026

Mayo: 29 de abril de 2026

Junio: 29 de mayo de 2026

Julio: 29 de junio de 2026

Agosto: 30 de julio de 2026

Septiembre: 28 de agosto de 2026

Octubre: 30 de septiembre de 2026

Noviembre: 29 de octubre de 2026

Diciembre: 27 de noviembre de 2026

Estas fechas aplican para las personas pensionadas y jubiladas que reciben su pago mediante depÃ³sito bancario, el cual es el mecanismo utilizado de forma generalizada por el instituto.

CÃ³mo se deposita la pensiÃ³n del ISSSTE

El ISSSTE realiza los pagos de pensiÃ³n de manera directa a las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios. Los recursos suelen verse reflejados desde las primeras horas del dÃ­a seÃ±alado en el calendario, aunque el horario exacto puede variar dependiendo de la instituciÃ³n financiera.

El organismo ha seÃ±alado en diversas ocasiones que no es necesario retirar el dinero el mismo dÃ­a del depÃ³sito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta del pensionado. Asimismo, recomienda evitar acudir a sucursales bancarias si no es indispensable, con el fin de reducir traslados innecesarios.

En caso de que el pago no se vea reflejado en la fecha indicada, el ISSSTE establece que los pensionados pueden comunicarse a los canales de atenciÃ³n institucional o acudir a los mÃ³dulos correspondientes para solicitar una revisiÃ³n de su situaciÃ³n.

Pago de aguinaldo para pensionados en 2026

AdemÃ¡s de los pagos mensuales, el calendario oficial del ISSSTE contempla la entrega del aguinaldo para personas pensionadas. Este apoyo se distribuye en dos exhibiciones: la primera durante la primera quincena de noviembre y la segunda junto con el pago correspondiente a diciembre, programado para el 27 de noviembre de 2026.

El aguinaldo es un derecho establecido para quienes reciben una pensiÃ³n por parte del instituto y su monto depende del rÃ©gimen bajo el cual se haya otorgado la pensiÃ³n.

Importancia del calendario de pagos

El calendario anual de pagos permite a las personas pensionadas planificar con anticipaciÃ³n el uso de sus recursos y conocer con certeza las fechas en que se realizarÃ¡n los depÃ³sitos. Para 2026, el adelanto del pago de febrero mantiene el esquema aplicado en aÃ±os anteriores, en el que los pagos se concentran al cierre del mes previo.

El ISSSTE reiterÃ³ que la informaciÃ³n oficial sobre pagos y trÃ¡mites debe consultarse Ãºnicamente a travÃ©s de sus canales institucionales, con el fin de evitar confusiones o datos incorrectos sobre fechas y montos.