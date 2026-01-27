Presentan a Lucero Ibarra como nueva directora del CIDE tras destitución de Romero Tellaeche

Presentación de Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económica. Foto: Facebook / Secretaría de Ciencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y aseguró que “ya ocupa la oficina” de la Dirección General.

La presentación se dio este martes 27, luego de que ayer se difundió la destitución de José Antonio Romero Tellaeche al frente del Centro, por decisión de Ruiz Gutiérrez. El economista llegó al cargo en agosto del 2021 mediante irregularidades y violaciones al Estatuto del CIDE y bajo el cobijo de la entonces directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La tarde de este martes, la Secithi difundió dos mensajes en su cuenta de X en los que informó de la presentación de Lucero Ibarra Rojas como “nueva directora del CIDE”.

La presentación la hizo la secretaria Rosaura Ruiz ante Lorenzo Meyer (presente de manera virtual), Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y Lorena Rodríguez, integrantes del Consejo Directivo, que es el Órgano de Gobierno de la institución educativa.

En el mensaje, la Secretaría aseguró: “la Directora Lucero Ibarra, quien ya ocupa la oficina de la Dir. Gral. del CIDE, se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad”.

Ayer por la tarde, luego de que se dio a conocer su destitución, Romero Tellaeche envió un oficio a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE en el que alegó que conservaba sus “atribuciones y responsabilidades” en el Centro. Fuentes cercanas confirmaron a Proceso que el economista estaba encerrado en sus oficinas.

Este martes, tras la presentación de Ibarra Rojas, el profesor e investigador del CIDE, Francisco Cabrera-Hernández, escribió en su cuenta de X:

“Resulta que Romero ya dejó físicamente la DG del CIDE, pero hace unos meses se autonombró investigador y se dio definitividad. Así, cambió su trinchera a un cubículo en el edificio de investigación. Al fin que la dignidad ya la perdió desde hace mucho”.