Sheinbaum niega que Wedding haya sido capturado por agentes del FBI; confía en versión del embajador

La presidenta Claudia Sheinbaum hablar sobre la captura del canadiense Ryan Wedding durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 27 de enero de 2026. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la información dada por Estados Unidos sobre el canadiense Ryan Wedding es la que su gobierno dio como oficial, aunque desconoce cómo se dio la “entrega” a funcionarios del país vecino.

Dijo que confía en que el gobierno estadunidense no le miente a su administración al indicar que no se trató de una captura por parte de agentes estadunidenses en territorio mexicano, como afirmó el director del FBI, Kash Patel.

“No tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México. Ya, ¿por qué declaran eso allá y eso? Bueno, es algo que ellos tienen que comentar. Y tampoco queremos entrar en un asunto de que esto se convierta en una disputa”, dijo esta mañana.

La mandataria mexicana afirmó: “Nosotros decimos la verdad siempre, no tenemos por qué mentir. Y tan es así, que es la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México”, después insistió en que “le creemos al embajador y a la publicación de la Embajada. Además, ellos nos dijeron eso, tal cual”.

Recordó que existe la Ley de Seguridad Nacional que establece que todo agente de Estados Unidos en México tiene que entregar un informe, “y no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo distinto a lo que informan permanentemente a las autoridades mexicanas. Y tampoco queremos que esto sea un asunto de una polémica o una disputa con los Estados Unidos. Nosotros decimos la verdad, lo que nos dijeron ellos y la publicación de la Embajada”.

Tampoco quiso entrar en polémica con el director del FBI por las declaraciones que ha dado en Estados Unidos. “Ni quiero que haya un conflicto”, aseguró la jefa del Ejecutivo mexicano.

“Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que ‘había sido una entrega de manera voluntaria’”. Y es la misma publicación que emite la Embajada de Estados Unidos en México. Ahora, las autoridades mexicanas: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad, sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí. Que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no”.

Dijo que “¿cómo fue exactamente que se entregó?, pues ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí a las autoridades de México, y lo que publicó la Embajada de Estados Unidos”.

Sobre la foto que la presidenta compartió este lunes, y dio como real, en la que se basó para confirmar que Wedding se entregó, confió también en que no era creada por inteligencia artificial porque en redes sociales cuando es así se muestra un distintivo.