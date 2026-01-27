Tec de Monterrey superó a la UNAM en ranking mundial de universidades 2026. Foto: Observatorio de Innovación Educativa Tec de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mejoró su desempeño en el World University Rankings 2026, que publica el Times Higher Education (THE). Sin embargo, el Tecnológico de Monterrey superó a la máxima casa de estudios en el ranking.

Pese a reconocer su compromiso social y su amplia oferta educativa, la UNAM apareció en el rango entre las 801 y 1000 mejores universidades del mundo, mientras que el Tecnológico de Monterrey figuró entre las 601 y 800 mejores universidades.

Este año, la UNAM obtuvo una puntuación de 60.1, mientras que el Tecnológico de Monterrey tuvo una calificación de 65.8. Mientras tanto, la institución mejor calificada, la Universidad de Oxford, tuvo 98.2 puntos.

El World University Rankings ofrece un listado de las dos mil 191 mejores instituciones en 115 países y territorios.

La metodología de la clasificación emplea 18 indicadores de desempeño agrupados en dimensiones estratégicas: calidad de la enseñanza, excelencia en la investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.

Cabe destacar que, en otros listados, como en el QS World University Ranking 2026, la UNAM apareció en el puesto 136 a nivel mundial, mientras que el Tecnológico de Monterrey se colocó en el lugar 187.

¿Qué calificación obtuvo la UNAM en el World University Rankings?

La mejor posición de la UNAM en el ranking fue hace diez años, cuando en 2016 ocupó un sitio entre las 401- 500 mejores universidades. Aunque no regreso a ese puesto, en la actual edición, la máxima casa de estudios registró una mejora en diversas disciplinas.

El análisis del ranking reveló que, de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la ubicación obtenida el año anterior.

El repunte más notable fue en el ámbito de Derecho, donde saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125. Un adelanto similar ocurrió en Artes y Humanidades, disciplina que escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.

Asimismo, registró avances significativos en Estudios de Educación, que subió al rango 176–200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251–300; y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401–500.

Por su parte, las áreas de alta complejidad técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología mantuvieron posiciones estables.

Al respecto, la Gaceta UNAM afirmó que el ranking “posiciona a la UNAM dentro de la élite académica regional, compartiendo el liderazgo con las universidades más prestigiosas de Brasil y Chile, y ratificando su calidad educativa frente a un entorno mundial de creciente exigencia”.

Para el World University Rankings by Subject 2026, la UNAM también destacó por una estructura académica que garantiza a miles de jóvenes el acceso a una formación pública y de calidad.

Asimismo, resaltó que la máxima casa de estudios es una de las instituciones más alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y lograr que para el 2030 exista paz y prosperidad en el mundo.

¿Cuáles son las mejores universidades de acuerdo con el ranking?

Para Times Higher Education, las diez mejores universidades del mundo se concentran en Estados Unidos y Reino Unido, mientas que China tiene cinco universidades entre las 40 mejores.

La Universidad de Oxford, en Reino Unido, obtuvo el puntaje más alto, seguida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos. Empatadas en el tercer puesto aparecen la Universidad de Princeton y la Universidad de Cambridge.