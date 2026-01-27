Tiroteo con la Patrulla Fronteriza deja un herido grave cerca de la frontera EU-México

Patrulla fronteria entre EU y México. Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola

ARIVACA, Arizona, EE.UU. (AP) — Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, informaron el martes las autoridades en Arizona.

La policía del condado Pima informó que está trabajando con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en respuesta al tiroteo en Arivaca, Arizona, una comunidad a unos 16 kilómetros (10 millas) de la frontera.

Ni la CBP ni el FBI respondieron a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.