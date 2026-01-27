Tren Interoceánico descarriló por ir a exceso de velocidad, concluye la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 que tuvo como saldo 14 muertos, se debió al exceso de velocidad con que viajaba el conductor.

En un mensaje videograbado, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, afirmó que la institución ejercerá acción penal, sin precisar contra quién o quiénes, por homicidio culposo y lesiones culposas.

Explicó que derivado de las primeras diligencias de investigación fue posible concluir que el tren funcionaba adecuadamente.

Sin embargo, conforme a la información obtenida de la caja negra fue posible confirmar que el tren iba a exceso de velocidad al momento del accidente.

“El tren llegó a velocidades de 111 km/h en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km/h, lo que implica que transitaba 41 km por encima del límite autorizado”, señaló la fiscal.

“Asimismo, llegó a la velocidad de 65km/h en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 km/h, es decir, 15 km arriba del límite permitido”.

Añadió que las investigaciones no han concluido pero que las diligencias que permanecen pendientes permitirán a la FGR descartar cualquier otra causa que pudiera haber provocado el accidente y confirmar que fue el exceso de velocidad con la que era operada el tren.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina (Semar), al momento del accidente viajaban 25 personas en el tren, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones.

Aunque el pasado 19 de enero en su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que determinarán responsabilidades en los ingenieros de la vía ferroviaria construida por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V., administrada por la Semar, la fiscal no refirió nada al respecto.