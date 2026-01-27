Vinculan a mujer por violencia vicaria en Coahuila; es el primer caso en ese estado

Johny Emanuel Robles después de la audiencia en la que se vinculó a proceso por violencia vicaria a su expareja y madre de sus hijos. Foto: Camelia Muñoz

SALTILLO, Coah., (apro) .- Por primera ocasión en el estado de Coahuila se vinculó a proceso a una mujer por el delito de violencia vicaria y violencia familiar contra dos menores de edad.

Un juez de control determinó que Stella “N” deberá de presentarse cotidianamente a firmar en un juzgado de Colima, donde reside y a donde se llevó a los menores desde hace varios años, con lo cual obstaculizó la convivencia con su padre, Johny Emmanuel Robles Martínez.

Lo que empezó como un caso que se llevaba en un juzgado familiar escaló a lo penal, debido a que el padre de familia denunció que sus menores hijos recibían maltrato y que él está siendo víctima de violencia vicaria, ejercida por la ya vinculada.

El integrante del colectivo de Padres por la Verdad, que se organizó el año pasado por hombres que aseguran que las mujeres presentaban denuncias falsas de violencia familiar en su contra, señaló que deben acabar esas prácticas que están dañando a los menores.

“Después de año y 10 meses de lucha a fin reconocen que hay causas de un delito que investigar, Fue vinculada a los dos procesos. Todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando y probando, pero es un paso muy grande y es un precedente muy importante para mí y para la lucha ante el interés superior de mis hijos y decirles que esta lucha es por ellos y porque los amo”, declaró al salir de la sala penal en el Centro de Justicia de Saltillo, tras más de seis horas que tuvo de duración la audiencia.

La violencia vicaria es considerada una forma de violencia de género, y como delito se configura al causar daño a los hijos para lastimar a los progenitores; en la mayoría de los casos, las mujeres son las víctimas, pero en este caso se aplicó a la inversa y se comprobó el daño ocasionado al padre.

La audiencia se desarrolló de forma privada y no se permitió el acceso a quienes dan acompañamiento a la mujer que ingreso solo con su abogada.

El juez de control estableció medidas cautelares para que la mujer no pueda acercarse a su expareja. El padre de familia señaló que espera que esta vinculación a proceso incida en el proceso que se lleva en el Juzgado Familiar.

“Mis hijos son víctimas de ella y aún no han sido separados de su victimaria, pero eso ya se encargarán las autoridades correspondientes. Aquí lo importante y a la vez histórico es que es la segunda denuncia en la cual se vincula a una mujer por violencia vicaria y crea un precedente en la lucha que nosotros como padres hemos estado realizado desde el año pasado para acá. No estoy solo porque todos ellos están pasando por lo mismo que yo. Nuestros hijos sufren, nosotros como papás sufrimos y las familias obstruidas sufren. Ya basta; esto se tiene que acabar. Basta de denuncias falsas y de dañar psicológicamente a nuestros hijos y de usar las leyes para dañarnos a nosotros como padres”.

En la sala de espera se mantuvieron presentes los integrantes del colectivo al que pertenece el padre de los menores, denominado No más hijos rehenes, quienes han denunciado que en los Centros de Empoderamiento de la Mujer se acepta las denuncias de violencia familiar, sin investigar que son falsas y esto ha provocado que no se permita la convivencia de hijos con sus padres.

Stella “N” se mantuvo en arresto domiciliario desde la semana pasada que se realizó la audiencia de imputación, lo que provocó también que la directora de la Fundación de Fe y Esperanza, Rosa María Salazar cuestionara el proceder de las autoridades.

“Fue una medida muy drástica de imponerle una prisión preventiva en su domicilio, cuando quisiéramos que a las mujeres que están en situación de violencia también así fueran las resoluciones contra los hombres. ¿Por qué no los tratan igual? Veo una sanción desmedida de tenerla prisionera y sujeta a un linchamiento social a través de las redes sociales donde le dice ‘no estas sola; ahí tienes dos patrullas afuera’ y creo que esto es incitar más violencia hacia las mujeres”, señaló.

La medida cautelar de arresto domiciliario se impuso debido a que la mujer presentó domicilio en Colima y por ello el juez consideró necesaria la medida cautelar para evitar la evasión de la justicia.