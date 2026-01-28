Atentado armado contra líder de MC en Sinaloa: Sergio Torres y diputada Elizabeth Montoya baleados

CULIACÁN, Sin. (apro).-El exalcalde de Culiacán Sergio Torres Félix sufrió un ataque armado este mediodía en el centro de la ciudad. Durante el atentado el ahora diputado local por Movimiento Ciudadano resultó herido junto a su compañera de bancada Elizabeth Montoya. La agresión ocurrió sobre el Malecón Viejo en el centro de Culiacán, muy cerca de las oficinas del partido.

Torres Félix fue alcalde por el PRI en el periodo 2013-2015 y después contendió por la candidatura a la gubernatura en 2016 por ese mismo partido.

Actualmente es también dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Hombres armados abrieron fuego contra el vehículo, lo que provocó que ambos fueran trasladados de urgencia a una clínica privada para recibir atención médica.

Este no es el primer ataque que sufren funcionarios o ex funcionarios de Culiacán durante la guerra entre Chapitos y Mayos, comenzada el 9 de septiembre de 2024. En ese mismo mes el exregidor durante la administración de Torres Félix, Faustino Hernández Álvarez, fue asesinado en su domicilio.

Hernández Álvarez había sido candidato a la alcaldía de Culiacán en 2021 y al momento de su asesinato era líder de la Unión Ganadera Regional Sinaloense.

De acuerdo con los reportes iniciales, la diputada Elizabeth Montoya resultó herida de bala y fue la que requirió traslado inmediato para su estabilización. Sergio Torres Félix también fue llevado al hospital.

Condena

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido, calificó el atentado como inaceptable y señaló que “la crisis de impunidad y violencia en México, y en particular en Sinaloa, ha rebasado todos los límites”. Exigió que el ataque no quede impune y destacó la gravedad del contexto de inseguridad que vive el estado.

Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.



La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.



Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) January 28, 2026

El gobernador Rubén Rocha Moya ya confirmó el hecho y ordenó un operativo inmediato de búsqueda y captura de los responsables a través de la Secretaría de Seguridad Pública.