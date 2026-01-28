Carlos Trejo denuncia discriminación en hotel de lujo en Monterrey por usar playera de "Cañitas"

Carlos Trejo, el "cazafantasmas mexicano", denunció haber sido discriminado en un hotel de lujo en Monterrey, Nuevo León, por usar una playera de su libro "Cañitas". Foto: Capturas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Carlos Trejo, conocido como "el cazafantasmas mexicano" por investigar casos supuestamente paranormales, denunció haber sido discriminado en un hotel de lujo en Monterrey, Nuevo León.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el autor del polémico libro “Cañitas” compartió el momento exacto en el que le reclamó a una de las trabajadoras del Hotel Safi por haber sido víctima de un acto discriminatorio al interior del establecimiento.

En la grabación, Trejo expuso que un mesero le negó la entrada al restaurante del hotel por su aspecto, pues vestía con su estilo “rockero biker”, con una playera con la imagen de la portada de “Cañitas”, su libro más famoso.

“No me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar porque puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto. Somos mexicanos, estamos para unirnos, no para discriminarnos”.

??Carlos Trejo acusa discriminación durante su hospedaje en el hotel Safi Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León



"Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar porque puedo ofender a las personas, se me hace una falta de respeto, somos mexicanos,… pic.twitter.com/ij5qfS7l8I — Changoonga.com (@michangoonga) January 27, 2026

Ante esta situación, “el cazafantasmas” tomó la decisión de regresar la llave de su habitación, recalcando que no recomendaría el hotel. Además, refirió que estaba por tener una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me voy al de enfrente, que me dan mucho mejor trato por ser mexicano. Qué vergüenza que traten así a la gente. Qué pena”, concluyó su molestia Trejo, no sin antes insultar al mesero que le prohibió el acceso al restaurante:

“Y dígale al mesero de mi parte, que se vaya al carajo, y si ofendí a alguien por estar así, que rechinguen a su madre todos”.

Carlos Trejo se encontraba visitando tierras regias para promocionar la pelea de box que tendrá contra Alfredo Adame, el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, por parte del evento Ring Royale.

Su acusación no terminó ahí, pues más tarde publicó otro video en sus redes sociales en el que contó con mayores detalles lo que sucedió en el hotel.

En esta filmación se ve a Carlos Trejo en el interior del establecimiento enfrente del Hotel Safi, donde –acusó– fue discriminado.

“Iba a desayunar, pero venía vestido como siempre me visto, me pusieron la mano aquí (refiriéndose a su pecho), no podía porque no estaba debidamente vestido”.

Enseguida, no perdió la oportunidad para insultar a Alfredo Adame, a quien acusó de haberse burlado por la situación.

“El golden shit, el hocico de morsa, burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, pinche loco, feliz porque discriminan a un mexicano”, dijo Trejo.

Hotel Safi vuelve a ser señalado por discriminación

A finales de diciembre de 2024, el Hotel Safi fue tema de conversación en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que una mujer con discapacidad visual, acompañada de su perro guía, denunciara que se le negó el acceso al establecimiento.

La joven, identificada como Sary, había llegado a las instalaciones del hotel para asistir a la posada navideña de su trabajo.

Sin embargo, el personal no le permitió la entrada debido a que, según sus políticas, no se permite la entrada de mascotas a ninguna de las zonas del hotel.

Aunque Sary explicó que era un animal de asistencia y mostró documentación que lo verificaba, los trabajadores no le permitieron ingresar hasta que la mujer les dijo que denunciaría al establecimiento por discriminación.

Tras esta situación, Hotel Safi emitió un comunicado en el que ofreció disculpas a la joven “por cualquier incomodidad que le hayamos causado, por el tiempo de espera”.

Hasta el momento el Hotel Safi no se ha pronunciado al respecto sobre la situación que denunció Trejo.