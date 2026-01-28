Continuar envíos de petróleo a Cuba es decisión de Pemex: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 28 de enero de 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Petróleos Mexicanos decide si seguirá enviando petróleo a Cuba en términos de los contratos que existen, pero la ayuda humanitaria que se da desde el gobierno continuará, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay dos vías por las que se envía petróleo a Cuba, una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano, esa es una vía y ahí en ese contrato, Pemex determina, de acuerdo con el contrato cuándo se envía”, dijo.

La mandataria mexicana detalló que “la otra es la ayuda humanitaria que también petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria, por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla”.

Sobre si sigue el envío por ayuda humanitaria, la presidenta respondió: “Tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes”.

Pero por esa razón las decisiones de los envíos son desde el gobierno federal y desde la empresa pública, en términos del contrato sobre cuándo envía.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior”.

La presidenta expuso que “la ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”.

Agregó que “el tema del contrato pues obviamente el contrato es con Pemex, entonces ahí el contrato se determina cuándo se envía, cuándo no se envía, en fin, todo lo que tenga que ver con eso”.