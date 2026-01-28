CV Digital: guía para obtener la constancia que valida estudios y cédula

La Constancia de Situación Profesional permite consultar información académica y de registro en un documento digital oficial.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó la Constancia de Situación Profesional, un documento digital que permite consultar y descargar información oficial relacionada con el registro académico y profesional de personas tituladas en México. El trámite se realiza en línea y de manera gratuita a través del Registro Nacional de Profesionistas, plataforma administrada por la Dirección General de Profesiones.

La constancia concentra en un solo archivo datos que forman parte del registro oficial de la SEP, por lo que ha sido identificada como un documento que funciona como un CV digital, al reunir información académica y profesional validada por la autoridad educativa.

Un documento digital con información del registro profesional

La Constancia de Situación Profesional es un comprobante informativo que refleja el estatus del registro profesional de una persona ante la SEP. No sustituye la cédula profesional ni acredita por sí misma el ejercicio de una profesión, pero permite verificar si los estudios y la cédula se encuentran debidamente registrados en los sistemas oficiales.

El documento se emite en formato PDF e incluye datos como:

Nombre del profesionista

Nivel de estudios

Título registrado

Número de cédula profesional

Situación del registro

En los casos en que la información se encuentre integrada al sistema, también puede mostrar certificaciones, microcredenciales o afiliación a colegios de profesionistas.

Uno de los elementos centrales de la constancia es un código QR, mediante el cual terceros pueden comprobar la autenticidad del documento directamente en la plataforma oficial, sin necesidad de presentar documentos físicos adicionales.

Para qué sirve la constancia identificada como CV digital

La constancia puede utilizarse en:

Trámites académicos

Procesos de contratación

Validación de estudios

Solicitudes administrativas

Revisiones de antecedentes profesionales ante instituciones públicas y privadas

Al concentrar información oficial en un solo archivo digital, el documento permite presentar de forma estandarizada los datos profesionales vigentes, lo que ha llevado a que sea referido como un CV digital en distintos entornos laborales y administrativos.

Cómo obtener la Constancia de Situación Profesional

El trámite se realiza completamente en línea desde el portal del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP y no tiene costo. Para generar la constancia es necesario contar con una cédula profesional registrada ante la autoridad educativa.

El proceso consiste en ingresar al portal oficial, seleccionar la opción de Constancia de Situación Profesional, capturar los datos solicitados —como nombre completo, CURP o número de cédula profesional— y confirmar el registro correspondiente. Una vez validada la información, el sistema permite descargar el documento en formato PDF de manera inmediata.

Si una persona no cuenta con cédula profesional o no tiene un registro activo en la base de datos de la SEP, el sistema no muestra resultados y no es posible generar la constancia.

Vigencia y alcance del documento

La Constancia de Situación Profesional cuenta con una vigencia de 15 días naturales a partir de su emisión, por lo que refleja el estatus del registro profesional al momento de la consulta. En caso de requerir una versión actualizada, el documento puede generarse nuevamente desde la plataforma oficial.

La constancia no reemplaza otros documentos oficiales, como la cédula profesional, pero funciona como un complemento informativo para la verificación de datos académicos y profesionales.

Digitalización de trámites para profesionistas

La habilitación de este documento forma parte de los procesos de digitalización de trámites impulsados por la SEP y la Dirección General de Profesiones, orientados a facilitar la consulta y validación de información académica y profesional.

Aunque no se ha difundido un comunicado institucional amplio sobre su lanzamiento, la Constancia de Situación Profesional se encuentra disponible de manera operativa en la plataforma oficial y ha sido documentada por distintos medios de comunicación que han verificado su funcionamiento.

Con esta herramienta, los profesionistas pueden contar con un documento digital que concentra información registrada ante la autoridad educativa y que puede utilizarse como referencia en diversos procesos administrativos y laborales.