Destitución de Romero Tellaeche fue por incumplir estatuto del CIDE: Secretaría de Ciencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi) explicó que José Antonio Romero Tellaeche fue destituido por incumplir el Estatuto General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Ley General de Ciencia; además de que había descontento de la comunidad cideita.

En un comunicado emitido la noche de este miércoles, un día después de la destitución formal del economista de la dirección general del Centro, la Secithi informó que la decisión de su titular, Rosaura Ruiz Gutiérrez, de quitarlo del cargo “está sustentada, en términos de sus responsabilidades administrativas, en el incumplimiento de lo mandatado en el artículo 98 de la Ley General en la materia y el artículo 42 del estatuto general del CIDE”.

La dependencia detalló que Romero Tellaeche no presentó “el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno”.

Aunado a ello, dijo, “la comunidad de estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE dieron a conocer, en reiteradas ocasiones y de manera pública, su descontento por la conducción de la anterior Dirección General”.

Como tercer y último punto, la dependencia destacó que Rosaura Ruiz designó a la doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina, “quien cuenta con una trayectoria académica en temas de justicia social; perspectiva intercultural y feminista en su investigación; y experiencia administrativa dentro del CIDE”.