Estudiante de Medicina de la UNAM es un caso sospechoso de sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue identificado como un caso sospechoso de sarampión que habría contraído en una práctica de campo; las autoridades están en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.?

Se trata del primer caso del virus presuntamente identificado en la comunidad universitaria, de más de 300 mil integrantes, que se reconoce públicamente.?

El caso sospechoso fue identificado dentro del grupo 2216, según lo dio a conocer en un comunicado difundido en sus redes sociales la propia Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán de ñla Ciudad de México.

En el documento, informó que desde que inició el brote en febrero pasado y durante todo el año 2025 se hicieron varias campañas de?vacunación a estudiantes, académicos y trabajadores como medida de prevención y cuidado de la salud.?

Añadió que, tras la identificación del caso sospechoso, su Departamento de Salud Pública le dará “seguimiento puntual” para aplicar medidas epidemiológicas “pertinentes” y conforme a los lineamientos vigentes.

Según el Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA) del martes 27, México tiene siete mil 674 casos acumulados de sarampión.

De ese total, 118 han sido detectados en la CDMX, que ya ocupa el séptimo lugar entre las 32 entidades con más casos de sarampión, después de Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.

?

Medidas adicionales y preventivas

La Facultad de Medicina informó que, como medida adicional, este miércoles 28 personal del IMSS asistirá a las instalaciones de la facultad, ubicadas en Ciudad Universitaria, para reforzar las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

De paso, recomendó a la comunidad universitaria implementar las siguientes medidas:

-Vigilar “estrechamente” la aparición de síntomas de sarampión como fiebre, salpullido, conjuntivitis o tos o coriza.

-Mantener ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes?

-Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

En septiembre y noviembre del 2025, la UNAM, en conjunto con autoridades del IMSS y las secretarías de Salud federal y local, instalaron mega centros de vacunación en el estacionamiento delEstadio Olímpico Universitario contra sarampión, así como Covid-19, influenza y neumococo.

El pasado 15 de enero, el director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, Gustavo Olaiz Fernández, informó que en los cinco días de operación del Mega Centro en noviembre pasado se aplicaron 108 mil 587 vacunas a 54 mil 730 personas provenientes de todo el país.???

De ese total, 36% fueron de la comunidad UNAM -23% estudiantes y 14% trabajadores- y 62% visitantes. El grupo de edad que más solicitó vacunas fue el de más de 60 años, seguido del de 10 a 20 y de 51 a 60.?

La demanda de dosis se distribuyó así: 32.3% influenza, 28.9% Covid-19, 25.6% RSP -sarampión, paperas y rubéola- y 13.15% neumococo.