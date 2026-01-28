FGR de Ernestina Godoy niega información sobre 15 millones de litros de huachicol confiscado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Replicando las prácticas de opacidad que imperaron durante la polémica gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República (FGR) de Ernestina Godoy Ramos se negó a informar sobre el destino de los cerca de 15 millones de litros de hidrocarburos que fueron decomisados en 129 carrotanques en Coahuila en julio pasado, y que representaron uno de los casos más emblemáticos de “huachicol fiscal”.

En un primer momento, la FGR de Gertz Manero mintió en respuesta a una solicitud de información realizada por Proceso en octubre pasado. Cuestionada sobre lo que hizo con los millones de litros de hidrocarburos asegurados, la dependencia aseguró que “no localizó” información, a pesar de que la FGR es la institución responsable de la custodia de la gasolina incautada.

Los hidrocarburos entran en la categoría de “materiales y sustancias peligrosos y demás bienes cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada” los cuales, en caso de ser decomisados, permanecen en poder de la FGR en lugar de ser entregados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Proceso impugnó la respuesta de la FGR, hasta que este miércoles 28, cerca de dos meses desde la toma de protesta de Godoy, obtuvo una respuesta de la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la cual advirtió que:

“lo solicitado se encuentra inmerso en el documento fuente carpetas de investigación, las cuales se encuentran en trámite”, razón por la cual se clasificó como reservado.

Según el argumento de la FGR, revelar el destino de los millones de litros de combustible “hace vulnerable la debida integración” de la carpeta de investigación; con este pretexto, la dependencia puso un candado que impide, por el momento, saber qué hizo con cerca de 15 millones de litros decomisados, una cantidad de tal magnitud que era transportada en 129 vagones de dos trenes, inspeccionados en dos operativos federales en Coahuila en julio.

El combustible provenía de Estados Unidos, y había sido contrabandeado a México sin pagar el impuesto correspondiente, bajo la modalidad de huachicol fiscal. Este caso formó parte de la cadena de escándalos relacionados con el huachicol fiscal, que fueron destapados durante el primer año de Claudia Sheinbaum Pardo en la Presidencia de la República.

Las investigaciones afectaron a figuras importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), como los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farias Laguna, sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante la gestión del tabasqueño.

Cuando asumió la titularidad de la FGR, el pasado 3 de diciembre, Ernestina Godoy prometió que la dependencia restablecería la “confianza ciudadana” mediante “transparencia y rendición de cuentas”. Una forma de deslindarse de su antecesor, Alejandro Gertz Manero, cuya gestión fue caracterizada por la opacidad, la ineficiencia en los casos de alto impacto, y el uso de la institución para fines personales.

En el caso del combustible decomisado, sin embargo, la FGR de Godoy impone el mismo hermetismo que la de Gertz Manero.