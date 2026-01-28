Gritan “¡asesino!” y “¡lárgate!” a Felipe Calderón durante un foro en París (Video)

Felipe Calderón en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado durante su intervención en una charla en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). Un grupo de estudiantes irrumpió en el auditorio con consignas como "¡asesino!" y "¡lárgate!".

El político participaba en un panel titulado "Se busca: un secretario general de la ONU para un mundo roto".

El moderador del evento respondió destacando el carácter democrático del espacio académico, mientras Calderón mantuvo una expresión seria.

La confrontación se relacionó con el legado de su gestión presidencial, que incluyó el despliegue de fuerzas armadas para combatir el narcotráfico a partir de diciembre de 2006.

El año 2011 marcó el pico de violencia, con 27 mil 199 homicidios reportados, a una tasa de 24 por cada 100 mil habitantes.

En total, se contabilizaron 120 mil 463 asesinatos durante su administración.

Durante su sexenio, los homicidios dolosos registraron un incremento del 140 por ciento.

Este no fue el primer incidente de este tipo que enfrentó Calderón en el extranjero. En diciembre de 2024, durante un foro organizado por la Fundación NEOS en Madrid, España, una mujer originaria de Ciudad Juárez lo confrontó al salir del evento llamándolo "narcopresidente" y "asesino", mientras portaba una pancarta que aludía a más de 260 mil muertes durante su gobierno.