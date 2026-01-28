¿Hay clases el 30 de enero de 2026? Calendario SEP y días sin clases

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El calendario escolar es una de las principales herramientas de consulta para madres, padres, estudiantes y docentes, especialmente cuando se aproximan fechas que modifican la rutina escolar. A finales de enero de 2026, una de las dudas recurrentes gira en torno a la jornada del viernes 30 de enero, fecha que aparece señalada dentro del Calendario Escolar 2025-2026 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El calendario oficial establece la distribución de actividades académicas para las escuelas de educación básica del país, así como los días destinados a suspensiones de clases, periodos vacacionales y jornadas institucionales. Estas disposiciones aplican tanto a planteles públicos como a escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Consejo Técnico Escolar en el calendario de enero

Dentro de la planeación del ciclo escolar 2025-2026, la SEP incluyó diversas sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), las cuales se desarrollan de manera periódica a lo largo del año. Estas jornadas están dirigidas al personal docente y directivo, con el objetivo de realizar actividades de planeación, evaluación y seguimiento académico.

El viernes 30 de enero de 2026 está marcado en el calendario como una fecha destinada a una sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. En este tipo de jornadas, las escuelas llevan a cabo trabajo interno, sin actividades educativas regulares con los estudiantes.

La SEP señala que las fechas de Consejo Técnico Escolar se publican con anticipación para facilitar la organización de las comunidades escolares y evitar confusiones sobre la asistencia a clases.

Suspensión de clases y alcance para estudiantes

De acuerdo con lo establecido en el calendario oficial, durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar no se imparten clases a los alumnos de educación básica. Esto incluye a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La medida no corresponde a un día festivo nacional, sino a una suspensión de actividades académicas dirigida únicamente al alumnado, mientras que los docentes deben cumplir con la jornada institucional programada.

Para niveles educativos distintos a la educación básica, como media superior o superior, la aplicación de esta fecha puede variar, ya que cada institución cuenta con calendarios propios y lineamientos internos.

El primer megapuente del 2026

La fecha del 30 de enero se ubica al cierre de la semana escolar y se enlaza con el descanso habitual del fin de semana. Además, el calendario contempla otra suspensión de actividades escolares al inicio de febrero.

El lunes 2 de febrero de 2026 está marcado como día sin clases por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, cuyo descanso escolar se recorre conforme a la normativa vigente. Con esta combinación, se configura un periodo continuo sin actividades escolares para los estudiantes de educación básica.

Las clases están programadas para reanudarse el martes 3 de febrero de 2026, de acuerdo con la planeación oficial del ciclo escolar.

Contexto del calendario escolar 2025-2026

El ciclo escolar 2025-2026 inició el 1 de septiembre de 2025 y está diseñado para concluir en julio de 2026, con un total de 185 días efectivos de clase. A lo largo del ciclo se distribuyen suspensiones por feriados oficiales, periodos vacacionales y sesiones de Consejo Técnico Escolar.

La SEP publica el calendario con el objetivo de unificar la planeación académica de los planteles de educación básica en el país. Cualquier ajuste extraordinario debe ser comunicado por las autoridades educativas federales o estatales.

Para las familias, la revisión anticipada del calendario permite organizar actividades y prever los días en los que no habrá clases, especialmente cuando se trata de fechas que no coinciden con descansos laborales obligatorios.

Hasta ahora, la autoridad educativa no ha informado modificaciones a la programación correspondiente al 30 de enero de 2026, por lo que la fecha se mantiene conforme a lo establecido en el calendario escolar oficial.