Inauguración del tren El Insurgente, de Santa Fe a Observatorio, será el 2 de febrero: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes 2 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum va a inaugurar el último tramo que faltaba, de Santa Fe a Observatorio, del tren que llega a Zinacantepec, Estado de México, una obra que concluye tras detenerse desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La obra pasó de un costo proyectado de menos de 40 mil millones de pesos a más de 100 mil mdp, fue retomada en el sexenio pasado y se le puso el nombre de “El Insurgente”. Hasta hoy tiene solamente cinco estaciones: Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y Zinacantepec, por lo que faltaba la conexión con la Ciudad de México, hacia Observatorio.

“El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar ya el tren Santa Fe-Observatorio el lunes 2 de febrero”, dijo esta mañana la presidenta.

Expuso que “el día inhábil es el 2 de febrero, ese día a ver si nos acompañan a subir al tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde, estamos por definirlo”.

Entre otros temas como falta de un proyecto ejecutivo completo, los derechos, así como inconformidades de vecinos de la zona de Santa Fe fueron los que retrasaron la obra que al final quedó con un gran sobrecosto pero que ahora logrará la conexión también con un sistema de transporte como el Metro.