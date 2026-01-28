La SRE niega que consulados en EU busquen incidir en política de ese país

Un hombre ondea una bandera compuesta con los lábaros de Estados Unidos y México durante una protesta en Minnesota. Foto: Caroline Brehman / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería negó y desmintió "categóricamente" que los consulados de México en Estados Unidos realicen actividades destinadas a incidir en la vida política del país vecino, e insistió en que los reportes que propagan estas aseveraciones son "falsedades carentes de sustento".

"Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos", sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un largo comunicado publicado hoy, en español y en inglés.

Tras recalcar que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo respeta el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, la Cancillería agregó que "las oficinas consulares mexicanas no promueven ni participan, ya sea de manera directa o indirecta, en manifestaciones, protestas o cualquier tipo de movilización política dentro de los Estados Unidos".

A través de su boletín, la dependencia encabezada por Juan Ramón de la Fuente dio una respuesta institucional --aunque tardía-- a la narrativa de Peter Schweizer, un consultor político estadunidense de extrema derecha, promotor de teorías de la conspiración alucinantes, quien afirmó que el gobierno de México utiliza a los 50 consulados esparcidos en Estados Unidos para desestabilizar el país.

Por más absurdo que suenen sus planteamientos, expresados sin pruebas, la teoría de Schweizer fue retomada por los círculos de difusión de la ultraderecha cercanos al presidente Donald Trump, lo que acarrea el riesgo de envenenar las relaciones entre México y Estados Unidos, meses antes de la renegociación del TMEC.