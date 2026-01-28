Llega ahora el frente frío 32; estos son los estados con temperatura bajo cero el jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves ingresará al país el frente frío 32 y su masa de aire ártico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades que tendrán temperaturas inferiores a cero grados, así como las que tendrán lluvias y vientos fuertes este 29 de enero.

Durante la noche del miércoles, la masa de aire ártico asociada al frente número 30 continuará modificando sus características térmicas; sin embargo, mantendrá viento de componente norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Quintana Roo; y con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente.

De igual forma, prevalecerá el ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en zonas altas.

Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, aunado al ingreso de humedad procedente de dicho golfo y el mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco, intervalos de chubascos en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Capital, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche, y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico originará chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en el Estado de México.

Por su parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país mantiene ambiente estable y sin lluvias en la región.

Fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas

Para el jueves se prevé que un nuevo frente frío (número 32) y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvias en dichas regiones.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado, nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el jueves 29 de enero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 29 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Campeche.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 29 de enero: