Morena, PT y PVEM firman pacto de unidad, pero dejan fuera la reforma electoral y Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las dirigencias nacionales de la coalición oficialista refrendaron este miércoles 28 su “unidad” para ir juntos a la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gobernaturas el próximo año.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján; el del PT, Alberto Anaya, y del PVEM, Karen Castrejón, suscribieron esta tarde un acuerdo para fortalecer la “cuarta transformación”.

En el contexto de discusión de una reforma electoral que ha mantenido inconformes a los aliados de Morena, es decir, el PT y el PVEM, no hubo mención a los cambios legales en la materia, aunque sí a proyectos de ley en general y su apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum que se mantendrá, según Alberto Anaya, hasta las elecciones de 2030.

Aun más, el compromiso firmado de unidad total hasta 2027 y discursivamente hasta 2030, no resiste la prueba de las 24 horas: mañana, Morena y PT suscribirán un acuerdo de coalición en las elecciones locales de Coahuila, donde el PVEM participará solo, sin aliados.

“Quienes quieran ver fisuras, quien quiera ver grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, está equivocado”, arengó Alberto Anaya.

El acuerdo firmado plantea garantizar, a través de la alianza, la continuidad del proyecto de transformación, así como el apoyo, respaldo y acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acto estuvo pleno de reivindicaciones de unidad y fortaleza, y los mensajes fueron reiterativos en el uso de la palabra transformación. De hecho, en el mismo sentido que Anaya, Alcalde Luján se refirió a una oposición que se quedará con las ganas de ruptura.

Acaso la única excepción en el tono triunfalista y unitario fue Karen Castrejón, quien, si bien suscribió el acuerdo, añadió que la visión compartida implica diálogo permanente, capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad y los avances alcanzados.

Las declaraciones de Castrejón acaso remiten apenas a la diferencia central que en el último año ha marcado la relación con Morena, como lo es la materia electoral, las disposiciones respecto a nepotismo y otras propuestas.

Ya desde hace un año, el PVEM ha mantenido en declaraciones de sus dirigentes la idea de que no participarán en coalición en diferentes entidades federativas y, para empezar, mañana jueves, Morena y PT suscribirán un convenio de coalición en Coahuila, sin el PVEM con el que hoy aseguraron unidad.