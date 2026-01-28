Nueva Derecha sugiere aplicar en México la misma política de Trump contra el aborto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha dijo que México debe transitar hacia un modelo similar al que impulsa el gobierno de Estados Unidos en materia de restricción del financiamiento público al aborto, y anunció la preparación de una iniciativa de ley orientada al acompañamiento religioso, económico, psicológico y de alojamiento para mujeres embarazadas.

En un comunicado, la organización mexicana de corte religioso y conservador aplaudió las decisiones del presidente de EU, Donald Trump, para restringir el financiamiento público al aborto, al considerar que con ellas ese país “recupera el liderazgo moral de Occidente”, y utilizó ese posicionamiento para cuestionar el marco legal y las políticas públicas vigentes en México, donde la interrupción del embarazo está despenalizada en 24 de las 32 entidades federativas.

A partir de esa comparación, el Consejo Nacional de Nueva Derecha planteó que, mientras el gobierno estadounidense avanza en la protección de lo que considera el derecho a la vida, en México las élites políticas, “socialistas y woke”, se encuentran subordinadas a lo que denominó “delirios ideológicos y la Agenda 2030 que atentan contra el derecho natural”.

En ese contexto, la organización anunció la iniciativa de ley mencionada, la cual buscará que la política mexicana legisle para proteger el derecho a la vida y ofrecer apoyos integrales a las mujeres que cursan un embarazo.

También señaló que lo anterior forma parte de lo que el Consejo denomina una “contrarrevolución cultural”, centrada en la defensa de la fe y de la vida “del mexicano por nacer”.

El pretexto

Como parte del contexto internacional que sustenta su posicionamiento, la organización celebró que el presidente Trump haya reforzado la Enmienda Hyde mediante una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos.

Esta medida incluye el corte de recursos públicos a proveedores como Planned Parenthood a través de programas federales como el Programa de Planificación Familiar Título X (Title X) y Medicaid, así como el fin del uso de recursos públicos para investigaciones con tejido fetal procedente de abortos.

El Consejo vinculó estas decisiones con la conmemoración del Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana 2026 y citó declaraciones del presidente estadunidense, quien afirmó que “cada niño es un regalo sagrado de Dios” y que “la protección del inocente es la piedra angular de toda nación civilizada”.