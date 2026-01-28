Padre de joven asesinado en Chihuahua agradece a quienes devolvieron su cuerpo sin vida

Padre emite mensaje público tras hallazgo del cuerpo de su hijo en Chihuahua y expresa agradecimiento por la entrega.. Foto: Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un padre de familia agradeció públicamente a quienes devolvieron el cuerpo de su hijo, un joven reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en el estado de Chihuahua, de acuerdo con información confirmada por autoridades estatales y reportes difundidos en medios de comunicación locales.

El caso corresponde a Francisco Díaz Herrera, de 18 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el 6 de enero en el municipio de Coyame del Sotol, ubicado en la región norte del estado. Tras varias semanas de búsqueda, su cuerpo fue identificado entre restos localizados en una carretera del centro-oriente de la entidad.

La identificación fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que informó que el joven fue reconocido mediante procedimientos forenses y que el cuerpo fue entregado a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

Mensaje difundido por el padre tras la localización

Luego de la entrega del cuerpo, el padre del joven difundió un mensaje en redes sociales dirigido a quienes, según sus palabras, tuvieron a su hijo. En el texto expresó agradecimiento por haber devuelto el cuerpo y señaló que no buscaría justicia ni represalias, dejando el caso en manos de sus creencias personales.

El mensaje fue replicado por usuarios y retomado por diversos medios locales debido al contenido y al contexto de violencia que enfrenta la entidad. En el texto, el padre afirmó que, aunque la devolución no ocurrió en las circunstancias que esperaba, valoraba haber podido recuperar a su hijo para darle sepultura.

Hasta el momento, la familia no ha emitido declaraciones adicionales a medios de comunicación más allá de ese mensaje público.

Hallazgo del cuerpo en carretera de Chihuahua

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía estatal, el cuerpo de Francisco Díaz Herrera fue localizado el 21 de enero en la carretera de cuota Aldama-Ojinaga, junto con otros restos humanos que fueron encontrados en el mismo tramo.

Las autoridades indicaron que el joven fue identificado posteriormente y que se notificó a sus familiares una vez concluidos los estudios forenses correspondientes. La Fiscalía no ha detallado públicamente las causas de la muerte ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, declaró en publicaciones institucionales que el joven no contaba con antecedentes ni vínculos con grupos del crimen organizado, según la información recabada durante las primeras indagatorias.

Desaparición reportada en Coyame del Sotol

Francisco Díaz Herrera fue reportado como desaparecido luego de que salió de su domicilio en Coyame del Sotol y no regresó. Familiares informaron su ausencia a las autoridades, lo que derivó en la emisión de reportes de búsqueda y la difusión de su información a través de canales oficiales.

Durante los días posteriores a la denuncia, se realizaron acciones de localización en la región, aunque no se informó públicamente sobre operativos específicos relacionados con el caso. La Fiscalía mantuvo abierta la carpeta de investigación por desaparición hasta la confirmación del hallazgo.

Postura de las autoridades estatales

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición y muerte del joven. Hasta ahora, no se ha dado a conocer información sobre personas detenidas ni se ha atribuido el crimen a un grupo específico.

Las autoridades señalaron que se mantiene el análisis de evidencias y testimonios para determinar las responsabilidades correspondientes, sin que se hayan proporcionado plazos sobre avances adicionales en la indagatoria.

Antecedentes de violencia en el estado

El estado de Chihuahua enfrenta desde hace años un contexto de violencia relacionado con disputas entre grupos criminales, particularmente en regiones rurales y corredores carreteros. Las autoridades estatales han reiterado que cada caso es investigado de manera individual y que no todos los homicidios están vinculados a actividades delictivas organizadas.

En este caso, la Fiscalía ha subrayado que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no existen elementos que indiquen que la víctima estuviera involucrada en actividades ilícitas.