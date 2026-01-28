“Puede tomar sus decisiones”: secretaria de Ciencia responde al amparo de Romero Tellaeche

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Antonio Romero Tellaeche “puede tomar sus decisiones, totalmente”, aseguró Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), ante el amparo que éste habría interpuesto contra su destitución como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El mismo lunes 26, cuando se dio a conocer su destitución por orden de Ruiz Gutiérrez, el economista defendió en un oficio dirigido al Órgano de Gobierno del Centro su permanencia en el cargo bajo el argumento de que no se siguió el Estatuto del CIDE ni de la Ley General de Humanidades.

Según el diario El País, el martes 27, pocas horas después de que la titular de la Secithi presentó a Lucero Ibarra Rojas como nueva directora, Romero Tellaeche interpuso un amparo indirecto ante un juez administrativo de la Ciudad de México con el alegato de que su remoción no fue puesta a consideración de ningún órgano técnico del CIDE, como lo establece su normativa.

La tarde de este miércoles, en breve entrevista, Rosaura Ruiz fue cuestionada sobre tal acusación.

“No voy a hacer declaraciones, estamos en un premio, estamos festejando a ellas. No voy a hablar”, contestó al salir de la entrega del Premio Matilde Montoya: Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud 2025, en la sede de la dependencia.

La prensa insistió en que si la Secretaría a su cargo abrirá alguna indagatoria contra el exdirector por los señalamientos de su gestión y las acusaciones de acoso laboral que académicas del CIDE hicieron en su contra, a lo que contestó:

“Ahorita lo que tenemos que hacer es recuperar la actividad del CIDE y vamos viendo qué vamos a hacer”.

Sobre las características que vio en la doctora Lucero Ibarra Rojas para designarla como directora general interina del CIDE, la funcionaria solo dijo: “es una excelente investigadora”.

La titular de la Secithi dio estas breves declaraciones, mientras era custodiada por, al menos, un hombre que hacía funciones de seguridad y que impedía el acercamiento de la prensa.

Secretaria de Mujeres respalda a Ruiz

Al acto público en la Secithi acudió la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien respaldó la decisión de su compañera de gabinete:

“Todas las instituciones tienen que tomar decisiones para hacer un trabajo adecuado. Es una decisión que la secretaria tomó y por supuesto nosotras no nos metemos, pero respaldamos cualquier decisión”, dijo.