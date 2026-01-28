Quiénes pueden acceder a CFE Internet móvil y quiénes no

Datos, llamadas y mensajes: así es el servicio de CFE Internet móvil y su periodo de vigencia.. Foto: Canva/ CFE Internet para todos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Comisión Federal de Electricidad, mediante su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, opera el servicio conocido como CFE Internet móvil, un esquema de conectividad celular diseñado para ampliar el acceso a internet en sectores específicos de la población.

Aunque el servicio ha generado interés generalizado, no todas las personas pueden acceder al chip de internet móvil gratuito, ya que su entrega está sujeta a criterios definidos por las autoridades federales y a la disponibilidad del programa en cada región. A continuación se detalla quiénes pueden acceder a CFE Internet móvil, bajo qué condiciones se entrega el servicio y en qué casos no aplica.

A quiénes está dirigido CFE Internet móvil

CFE Internet móvil está enfocado principalmente en poblaciones prioritarias y en personas que forman parte de programas sociales del Gobierno federal. La entrega del chip gratuito no se realiza de manera universal, sino bajo lineamientos específicos.

Beneficiarios de programas sociales federales

Uno de los principales grupos que pueden acceder al chip de CFE Internet móvil son las personas inscritas en programas del Bienestar. Entre ellos se encuentran beneficiarios de apoyos económicos federales, como adultos mayores, personas con discapacidad y otros padrones vigentes administrados por la Secretaría del Bienestar.

La elegibilidad se verifica directamente en los módulos de atención, donde se revisa que el solicitante cuente con registro activo en alguno de estos programas.

Estudiantes que pueden recibir el servicio

Otro sector contemplado en la entrega del servicio son estudiantes de educación media superior y superior, principalmente en entidades donde las autoridades han anunciado distribuciones masivas de chips.

En estos casos, el acceso al servicio se realiza a través de:

Convocatorias institucionales.

Coordinación con escuelas públicas.

Entregas programadas por estado o municipio.

La disponibilidad para estudiantes depende del programa vigente y de las etapas de distribución definidas por las autoridades.

Personas en comunidades prioritarias

CFE Internet móvil también está dirigido a habitantes de comunidades con alto o muy alto grado de marginación, así como a zonas consideradas prioritarias por el Gobierno federal.

En estos casos, el acceso al chip puede realizarse aun cuando la persona no sea beneficiaria directa de un programa social, siempre que:

Resida en una localidad incluida en la cobertura del programa.

Acuda a los módulos de entrega habilitados.

Cumpla con los requisitos documentales básicos.

La selección de comunidades se define a partir de criterios territoriales y de conectividad.

Requisitos generales para acceder al chip

Para los grupos elegibles, las autoridades solicitan documentación básica que permita validar la identidad del solicitante y su pertenencia al grupo objetivo. De manera general, se pide:

Identificación oficial vigente o CURP.

Comprobante de domicilio.

En el caso de menores de edad, acta de nacimiento y acompañamiento de un tutor.

Teléfono celular compatible con la red del servicio.

El cumplimiento de estos requisitos no garantiza la entrega automática del chip, ya que esta depende de la disponibilidad del programa en cada módulo.

Quiénes no pueden acceder a CFE Internet móvil gratuito

El servicio de chip gratuito no está disponible para toda la población. Existen casos en los que las personas no califican para recibirlo bajo el esquema sin costo.

Personas sin vínculo con programas o zonas prioritarias

Quienes no estén inscritos en programas sociales, no sean estudiantes en convocatorias vigentes y no residan en comunidades prioritarias no pueden acceder al chip gratuito, aunque sí pueden optar por planes móviles de bajo costo ofrecidos por la CFE.

Usuarios que buscan contratación comercial directa

CFE Internet móvil no opera como un servicio comercial tradicional en su modalidad gratuita. Por ello:

No se vende el chip gratuito al público en general.

No se entrega por solicitud en línea sin validación previa.

No se gestiona mediante distribuidores privados.

Las personas interesadas fuera de los grupos elegibles deben contratar un plan de pago si desean usar la red móvil de la CFE.

Limitaciones técnicas y de cobertura

Otro factor que puede impedir el acceso al servicio es la falta de cobertura o compatibilidad técnica. Aunque una persona cumpla con los requisitos sociales, el servicio puede no estar disponible si:

La zona no cuenta con cobertura móvil activa.

El dispositivo no es compatible con la red utilizada.

No hay chips disponibles en el módulo de atención.

En estos casos, la entrega puede posponerse o no realizarse.

Diferencia entre acceso gratuito y planes abiertos al público

Además del esquema gratuito, CFE Telecomunicaciones ofrece planes móviles de pago que sí están disponibles para cualquier persona interesada. Estos planes:

No requieren pertenecer a programas sociales.

Tienen vigencia ligada a la recarga o mensualidad.

Incluyen datos, llamadas y mensajes.

Ambos esquemas operan bajo la misma red, pero con reglas de acceso distintas.

Cómo se define la elegibilidad

La elegibilidad para CFE Internet móvil gratuito se determina en módulos físicos, mediante revisión documental y validación de padrones oficiales. Las autoridades han señalado que no existe un trámite único en línea para solicitar el chip, y que la entrega se realiza conforme a las etapas del programa.