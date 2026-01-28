SAT: lo que tienes que saber de programa de regularización fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene un programa de regularización fiscal dirigido a contribuyentes que presentan adeudos derivados de ejercicios fiscales anteriores. El esquema permite ponerse al corriente mediante facilidades administrativas que incluyen reducciones en multas, recargos y gastos de ejecución, de acuerdo con lo establecido en disposiciones fiscales vigentes y comunicados oficiales de la autoridad.

El programa está enfocado en personas físicas y morales con contribuciones omitidas, créditos fiscales determinados o diferencias detectadas por la autoridad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se realicen los trámites dentro de los plazos señalados por el SAT.

A quién está dirigido el programa de regularización fiscal

El esquema de regularización aplica a contribuyentes que mantienen adeudos fiscales por impuestos federales, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado y otros gravámenes administrados por el SAT. También contempla a quienes tengan créditos fiscales determinados por la autoridad o adeudos derivados de declaraciones no presentadas o presentadas con errores.

El SAT ha informado que el programa no está limitado a un sector específico y puede ser utilizado por contribuyentes que realizan actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento, así como por personas morales que buscan regularizar su situación fiscal.

Qué beneficios contempla la regularización

De acuerdo con información oficial, el programa permite acceder a reducciones de hasta el 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que el contribuyente cubra el monto principal de las contribuciones adeudadas. Las facilidades se aplican conforme a las reglas de carácter general emitidas por la autoridad fiscal.

El SAT ha precisado que los beneficios no implican la condonación del impuesto principal, sino la disminución de accesorios relacionados con el incumplimiento, como sanciones económicas y cargos por mora.

Qué adeudos pueden regularizarse

El programa contempla adeudos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, siempre que no se encuentren sujetos a litigio o que el contribuyente desista de los medios de defensa interpuestos. También pueden regularizarse diferencias detectadas en revisiones electrónicas, auditorías o cartas invitación emitidas por la autoridad.

En algunos casos, el SAT permite la regularización de adeudos determinados por la propia autoridad o reconocidos por el contribuyente mediante declaraciones complementarias.

Procedimiento para acceder al programa

El trámite de regularización fiscal se realiza a través de los canales electrónicos del SAT, principalmente mediante el Buzón Tributario. El contribuyente debe identificar el adeudo, presentar las declaraciones omitidas o corregidas y realizar el pago correspondiente conforme a las opciones habilitadas por la autoridad.

El SAT señala que, una vez cumplidos los requisitos, el sistema aplica automáticamente los beneficios previstos en el programa, sin necesidad de realizar trámites adicionales presenciales, salvo en casos específicos.

Casos en los que no aplica la regularización

El programa no aplica a contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas a terceros que no hayan sido enteradas al fisco, ni a adeudos relacionados con delitos fiscales. Tampoco procede cuando los créditos fiscales ya cuentan con resolución firme y no cumplen los supuestos establecidos en las reglas del programa.

La autoridad fiscal ha indicado que cada caso es evaluado conforme a la normatividad vigente y al estatus del adeudo.

Contexto del programa dentro de la política fiscal

El SAT ha señalado en comunicados oficiales que los programas de regularización forman parte de una estrategia para incentivar el cumplimiento voluntario y facilitar que los contribuyentes se pongan al corriente sin recurrir a procedimientos de cobro forzoso. La autoridad mantiene estos esquemas de manera periódica conforme a la legislación fiscal y las reglas misceláneas.