Sheinbaum anuncia proceso de reparación del daño a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Sheinbaum empezará con el procedimiento de reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 muertos y cientos de heridos, el 28 de diciembre del año pasado.

La presidenta aclaró que el proceso deberá ser aceptado por las víctimas o sus familiares antes de que inicie.

Las víctimas y familiares de las 14 personas que perdieron la vida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico deberán optar entre recibir la reparación del daño que ofrece el gobierno y ahí quede el cumplimiento de justicia, para con ello otorgar el perdón; o no aceptarla por considerar que con eso no se logra resarcir el daño y continuar con el proceso para llegar al final, lo que, advierte el gobierno, será muy largo.

A un mes del descarrilamiento todavía hay una persona internada en el Hospital 20 de Noviembre, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 muertos

Al explicar la salida que plantearán a las víctimas, la mandataria federal explicó que “en éste y cualquier otro caso, dependiendo del delito, tiene salidas que no necesariamente son siempre la cárcel” y se expusieron las salidas. Y afirmaron que la FGR llevará la investigación para deslindar responsabilidades y determinar si existió alguna cuestión dolosa en el ámbito penal; por otro lado, dijo, el gobierno mexicano dará atención con proceso integral.

A partir de este lunes funcionarios del gobierno federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la Fiscalía General de la República visitarán a cada uno de quienes resultaron heridos y a cada familia que perdió a uno o más integrantes en este descarrilamiento en una obra generada en el sexenio anterior y que, apenas concluyó la FGR que fue por exceso de velocidad.

Les expondrán el monto al que tendrían acceso en caso de aceptar abreviar el cierre del caso y otorgar el perdón, para así iniciar con los trámites donde “el corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la FGR”.

Las cantidades serán diferenciadas para cada una de las personas o de las víctimas, dice la autoridad federal, tomando en cuenta diversas circunstancias, aunque no se darán a conocer “por protección a quien lo vaya a recibir”, informó la jefa del Ejecutivo federal.

Félix Arturo Medida, subsecretario de Derechos Humanos, de Segob, explicó que “las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la FGR”.

Detalló que la ley permite que ante la FGR “mediante el organismo de solución de controversias se pongan de acuerdo, se cuida que se atiendan las afectaciones a cada una de las víctimas, que no quede nada afuera y si la víctima está de acuerdo firman un convenio donde dicen ´yo acepto que con esto se me atiende de mi afectación y entonces eso da paso a que se pueda dar el perdón o atender la demanda de cada víctima y con eso se cierra el expediente y así se abrevia la solución y procesos que podrían llevar años se pueden arreglar en semanas o en meses dependiendo de cada proceso”.

“A partir del lunes serán atendidos por un grupo interinstitucional en esta mesa cada una de las víctimas estará acompañada por un asesor jurídico a través de la CEAV, por personal de la FGR, del mecanismo alternativo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación para atenderlos en todas sus dudas y planteamientos”, agregó.

Este mecanismo no se aplicará de forma automática a quienes resultaron víctimas, sino que tienen que aceptarla expresamente. “También en esta mesa se les hará propuesta de la aseguradora que será una parte del planteamiento de solución que se dará a cada víctima”.

A los afectados se les empezará a citar vía telefónica, pero la atención será en sus comunidades, por lo que no se fomentará que puedan reunirse, por ejemplo, en la Ciudad de México y buscarán darle celeridad a este proceso “corto” del perdón por la pérdida de sus familiares. “Eliminaremos trámites innecesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápido”.

Un trámite que regularmente tarda más de seis meses lo haremos en la brevedad posible. Esperamos que en pocos días cada una de las personas, si así lo considera, acepte el proceso de la aseguradora y de la reparación integral del daño”.

La reparación y los procesos de atención será para las 225 personas que viajaban en el tren al momento de descarrilarse, pero se hará conforme a la afectación que presentaron. La mayor presencia del gobierno federal será en Oaxaca y en Veracruz, donde hay el mayor número de víctimas.

La presidenta Sheinbaum admitió que debe haber una no repetición, es decir asegurarse que el tren tenga más medidas de seguridad y que sea mínima la probabilidad de que se de otro tipo de hechos como el descarrilamiento, al que insiste en llamar accidente.

“Nuestra solidaridad, apoyo abrazo nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, sus familiares, sus seres queridos como bien lo dice Arturo desde el primer momento recibieron el apoyo de la CEAV”.

También dijo que entre los apoyos a las familias está la vivienda, becas o asuntos de escuela para quienes tengan hijos.