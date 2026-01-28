Sheinbaum llama al CIDE “institución elitista” y le pide más cercanía con los problemas nacionales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Igual que en su momento lo hizo Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al llamarlo “institución elitista” y pidió a su nueva dirección tener “mayor cercanía con los problemas nacionales”.

Dos días después de que José Antonio Romero Tellaeche fue destituido de la dirección general del CIDE por orden de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secithi), Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interina, la mandataria federal fue cuestionada sobre el tema en su conferencia matutina.

“El CIDE durante mucho tiempo se orientó a una política económica que correspondía al periodo anterior, que era la neoliberal. Y la idea era orientar también al CIDE a un planteamiento mucho más amplio. Eso fue un debate durante el gobierno del presidente López Obrador”, dijo.

Cuidadosa en su respuesta, Sheinbaum Pardo aseguró que el CIDE “es una buena institución académica, como muchas otras, porque también se dio esta idea de que ‘el CIDE, el Colegio de México, algunas instituciones particulares, eran las de excelencia frente a otras instituciones públicas’”.

Luego, se desmarcó del cambio en la dirección general al asegurar que fue decisión de la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, su amiga desde tiempos universitarios en la UNAM. “Son decisiones en las que, como presidenta, no participo directamente, fue una decisión que se tomó en la Secretaría”, afirmó.

Cuestionada sobre su mensaje para la comunidad estudiantil y académica del CIDE, respondió:

“Para todas las instituciones, no en particular para el CIDE: yo creo que deben dejar de ser instituciones elitistas y estar mucho más integradas a los problemas de la nación y al pueblo”. Insistió en que “la visión del ‘elitismo de la academia’, no es bueno, no es bueno”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México añadió que “lo que queremos de las instituciones académicas y de estos centros de investigación es que tengan mucho mayor cercanía con los problemas nacionales y que ayuden al desarrollo de la nación, con su libertad de expresión, cátedra y todo lo que se requiere; pero buscamos mucho mayor vínculo con el desarrollo nacional”.

Recordó que las instituciones educativas tienen financiamiento público y agregó: “con las instituciones autónomas, son autónomas, pero eso no quita que busquemos la manera de que haya mucho mayor vínculo con el desarrollo del país y con los problemas de la nación”.

-¿Esto es lo que usted esperaría de esta nueva etapa del CIDE?

-No sé si es nueva etapa o no, pero tiene una nueva directora y evidentemente, lo que se busca siempre es mucho mayor cercanía con los problemas nacionales.

Sheinbaum cerró: “y que no olviden nunca que quien les paga su educación es el pueblo. Nunca, o su investigación, porque es recurso público”.

A finales del 2021, cuando la comunidad del CIDE rechazaba la imposición de Romero Tellaeche como director general, bajo un proceso irregular apoyado por la entonces directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, el entonces presidente López Obrador acusó al Centro de pertenecer a una “élite” y de haberse “derechizado” durante el periodo neoliberal.

El 29 de noviembre de ese año, el tabasqueño criticó que en el CIDE “no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se cometió en la historia de México. Entonces, es la intelectualidad, grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio, cómplice”.