Centros LIBRE han otorgado 889 mil 166 servicios a mujeres en ocho meses de operación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los ocho meses que llevan de funcionamiento los Centros LIBRE, instalados por la Secretaría de las Mujeres, se han otorgado 889 mil 166 servicios en todo el país; de los cuales 40% han sido por casos de violencia de género.

Según la dependencia que dirige Citlalli Hernández Mora, ese porcentaje de servicios otorgados -equivalente a 355 mil 666 casos- han sido de acompañamiento psicológico, jurídico y social inmediato a mujeres en situación de vulnerabilidad.

El 60% restante han sido atenciones para impulsar la autonomía económica y personal de las mujeres mediante talleres, capacitaciones y la formación de redes comunitarias.

Según la Secretaría, el total de los servicios en los Centros LIBRE fue contabilizado del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2025, lo que significa “un arranque sin precedentes durante su primer ciclo”.

Las entidades donde más se brindaron atenciones fueron: Chiapas con 123 mil 924, Oaxaca con 89 mil 852, Michoacán con 57 mil 191, Estado de México con 48 mil 643 e Hidalgo con 44 mil 850.

La dependencia afirmó que “el número total de servicios dan cuenta de la efectividad operativa de los 678 centros instalados, los cuales han logrado una apropiación masiva por parte de las mujeres en sus comunidades tras su etapa de arranque”.

Agregó que la estrategia de los Centros LIBRE se complementa con el uso de Unidades Móviles, que aseguran que los servicios de la "Tríada de Atención", conformada por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, lleguen a zonas de difícil acceso.

La Secretaría reiteró que el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir con la instalación de estos Centros LIBRE para que, al finalizar el sexenio, haya por lo menos uno de estos espacios en cada uno de los dos mil 478 municipio del país.

La ubicación de los Centros LIBRE se puede consultar en el siguiente sitio de Internet: https://tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx