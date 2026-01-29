Grupo Salinas paga al SAT para “dar vuelta a la página”, pero advierte que seguirá pugna contra 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de más de una década de batalla legal contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de una intensa campaña de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas contra el gobierno federal, Grupo Salinas se resignó a pagar los créditos fiscales multimillonarios que le reclaman las autoridades, aunque precisó que lo hizo "no por convicción", sino para "dar vuelta a esta página".

En un comunicado, Luciano Pascoe Rippey, vocero de Grupo Salinas, aseveró que con el monto acordado –que no dio a conocer, pero que se elevó a 32 mil 132 millones de pesos, según informó el SAT–, el conglomerado habrá cubierto "absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio", y agregó que "a partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto".

A pesar de la voluntad anunciada de "dar la vuelta a la página", Pascoe dejó abierta la posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca continúen la confrontación con el gobierno y con Morena, pues refrendó el llamado a una "verdadera revolución cultural" para cambiar la "forma de pensar" y abrazar la "vida, la propiedad y la libertad individual", uno de los lemas con los que el multimillonario busca construir su proyecto político.

Comunicado de Grupo Salinas sobre pago al SAT. Foto: Especial.

Tras el pago de los créditos fiscales, falta ver si Ricardo Salinas Pliego continúa su campaña política, en la cual coquetea abiertamente con una candidatura presidencial en 2030, o si elige bajar el tono de su confrontación con el gobierno.

Este comunicado marca uno de los últimos capítulos del largo pleito de los créditos fiscales de las empresas de Salinas Pliego, el cual empezó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, provocó la ruptura entre el multimillonario y Andrés Manuel López Obrador, y convirtió al magnate en uno de los detractores más vehementes de la llamada Cuarta Transformación.

Tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre pasado, el grupo de Salinas Pliego ya no tenía otra opción que la de pagar los 51 mil millones de pesos que le pedía el SAT; el viernes pasado, venció el plazo para que Grupo Elektra regularizara su situación y pudiera negociar una reducción del monto, lo que sucedió, pues el conglomerado y las autoridades tributarias acordaron el pago de 32 mil 132 millones de pesos, de los cuales ya fueron pagados 10 mil 400 millones de pesos.

El resto será cubierto en 18 pagos, indicó el SAT.