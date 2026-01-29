La 4T se fractura en Coahuila: Morena y PT arman coalición mientras el Verde va solo

Entrega del Convenio de Coalicio´n Morena-PT Coahuila 2026, en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el jueves 29 de enero de 2026. Foto: Morena Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pasaron 24 horas desde que las proclamas de unidad proferidas por los dirigentes de Morena, PT y PVEM, terminaran una coalición parcial en las elecciones de Coahuila, entidad en la que sólo los primeros dos partidos suscribieron un convenio de coalición para las elecciones del próximo 7 de junio.

Esta tarde, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y el del PT, Alberto Anaya, presentaron el documento ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), para luego reunirse en una concentración multitudinaria con militantes de ese norteño estado.

Apenas ayer por la tarde, los dos dirigentes mencionados junto con la del PVEM, Karen Castrejón, habían firmado un documento de unidad en el que se comprometían a mantener la coalición formado en 2021 y refrendada en 2024, desde ahora y hasta las elecciones de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

En el acto de la unidad, realizado el miércoles en un hotel de la Ciudad de México, Alcalde Luján y Alberto Anaya, fueron enfáticos en declarar que se equivocaban quienes auguraban un rompimiento en la coalición para 2027.

Pero antes de esa elección, para cuyos registros y postulaciones falta un año, Coahuila celebrará los únicos comicios a realizarse en 2026, con los que renovará el Congreso del Estado. Dicha elección sólo reunió a Morena con el PT, mientras que el PVEM se mantuvo en solitario como anticipó desde mayo de 2025.

Las diferencias entre los partidos PT y PVEM con Morena se han centrado en la escasa participación de sus militantes en el gabinete, así como en la exclusión de figuras de ambas formaciones en la integración de comisiones en las dos Cámaras federales. Se agravaron con las disposiciones recientes relativas al nepotismo y llegaron a momentos críticos con la reforma electoral que se espera en estas semanas y que reducirá las posibilidades de representación y de prerrogativas para los dos aliados al partido gobernante.

Esta tarde, en Saltillo, Coahuila, Luisa María Alcalde refrendó el discurso de unidad sin alusión al PVEM:

“Hoy sellamos junto con el PT el Convenio de Coalición que nos permitirá caminar juntos de cara al proceso electoral de Coahuila 2026. En unidad, con ánimo y mucho trabajo territorial, vamos a terminar con años de corrupción y malos gobiernos”.

Alcalde Luján enfatizó que la coalición con el PT, en Coahuila, triunfará a diferencia de otras elecciones en la que ambos partidos iban separados.

Actualmente, Morena y PT, con base en las elecciones legislativa anteriores en 2023, se mantienen como segunda y tercera fuerza electoral.

Por su parte, Alberto Anaya, se refirió a las dificultades previas a la construcción de la coalición:

“Se decía que no iba a ser posible la coalición, pero les decimos que vamos en coalición en Coahuila y en todo el país, no sólo en 2027, sino también en 2030, porque necesitamos garantizar la continuidad de la cuarta transformación”.

Las referencias a las dudas, que inclusive el dirigente estatal de Morena Diego del Bosque atribuyó a los medios de comunicación, se refieren concretamente a las disputas de poder entre alcaldes morenistas y liderazgos petistas, que incluyen acusaciones de corrupción, procesos legales para destituir funcionarios y, en algún casos, amenazas y retos a golpes, destacadamente, en Piedras Negras y Francisco I. Madero.

Las expresiones de los dirigentes nacionales son muy parecidas a las de la oposición a los gobiernos de Morena. Por ejemplo, Alberto Anaya expuso:

“Un congreso de oposición le urgen a Coahuila, que sepa decirle no a los malos gobernantes y al ejercicio indebido de los presupuestos y que permita que el dinero llegue a la gente”.

Con 16 distritos de mayoría en juego, las elecciones en Coahuila se celebrarán el próximo 7 de junio y la coalición Morena-PT pretende disminuir la presencia legislativa del PRI, que esta vez participa sin aliarse al PAN y sólo coaligado al estatal Unidad Democrática de Coahuila.

En tanto, sin coalición aparecerán en la boleta el PVEM, PAN, MC así como los estatales partidos Nuevas Ideas y México Avante.