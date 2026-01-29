Líderes de MC demandan justicia por ataque a diputados emecistas en Culiacán

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, condenó el ataque a los diputados locales emecistas de Culiacán, Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

En sus redes sociales, el senador también exigió la protección de los legisladores locales y el esclarecimiento inmediato de los hechos, en donde los legisladores resultaron heridos.

"Desde @MovCiudadanoMX condenamos con toda firmeza el atentado contra nuestros compañeros diputados de Sinaloa, @SergioTorresSIN y Elizabeth Montoya. Exigimos su plena protección y el esclarecimiento inmediato de los hechos.

“La violencia no puede seguir marcando la vida pública del país. México merece paz, legalidad y garantías para ejercer la política sin miedo", detalló.

El emecista informó que presentará un punto de acuerdo en el Senado exigir justicia y resultados por parte de las autoridades de Culiacán.

"Frente a estos hechos, presentaremos en el Senado un Punto de Acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades", finalizó.

Por su parte, la coordinadora de la bancada emecista en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, pidió que la agresión no quede impune.

En un mensaje en sus redes sociales, Ortega condenó la agresión contra los legisladores y pidió que los diputados se encuentren bien.

"El ataque armado a nuestros compañeros diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán no puede quedar impune. Espero de todo corazón que estén bien", compartió.