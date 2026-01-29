Masa de aire ártico del frente frío 32 cubrirá el país; alerta por lluvias y nieve durante el puente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del viernes que arranca el puente, el frente frío número 32 y su masa de aire ártico ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes y evento de “norte” muy fuerte a intenso, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas y probabilidad para la caída de nieve o aguanieve.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, el frente frío 32 ingresará sobre el noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. De igual forma se pronostican lluvias aisladas en Chihuahua.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Veracruz (Olmeca), Chiapas y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará chubascos en Guerrero y lluvias aisladas en Michoacán.

Evento de Norte el viernes

Mañana, el frente frío núm. 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, asociado con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla).

La masa de aire ártico que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país, así como evento de “Norte” de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México. Por la tarde, ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado con posibles lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Por la noche, incremento de la nubosidad y notable descenso de la temperatura en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 31 de enero al lunes 02 de febrero)

Durante el sábado y domingo, el frente frío 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico que lo impulsa mantendrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como el marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Asimismo se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Para el lunes, el frente se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México; la masa de aire ártico que lo impulsó, se desplazará hacia el golfo de México, por lo que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementar de manera paulatina. Sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.

Los días domingo y lunes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre los estados del noroeste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, ocasionando la probabilidad de lluvia engelante en las sierras Sonora y Chihuahua durante el lunes.

El fin de semana, el #FrenteFrío 32 generará descenso de #Temperatura en gran parte del país, #Heladas en zonas altas de las mesa del Norte y Central, y #Nieve o #Aguanieve en el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.… pic.twitter.com/Y5QGpoQanW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 29, 2026

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero, de acuerdo con el organismo de la Conagua.

Riesgos

Las lluvias de fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generara deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el viernes 30 de enero:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Posible caída de lluvia engelante o aguanieve: zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; condición que se extenderá durante la madrugada del sábado en: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 30 de enero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Durango (oeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 30 de enero:

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; y durante la noche en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la madrugada del sábado: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Sábado 31 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla y Capital), Guerrero y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima Estado de México, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Popocatépetl, Nevado de Toluca, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz; 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Veracruz.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Domingo 01 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Estado de México, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla Capital, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Tlaxcala, Campeche. Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: cimas del Popocatépetl, Nevado de Toluca, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Viento de componente norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Veracruz y Tabasco.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Colima, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Lunes 02 de febrero: