“Redada secreta” del FBI capturó en México a Ryan Wedding, asegura The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una “redada secreta” del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) capturó en México al exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien Estados Unidos le atribuye vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La publicación del influyente diario neoyorquino contradice la versión del gobierno mexicano y del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quienes aseguraron que el presunto capo de 44 años se entregó voluntariamente.

La entrega voluntaria de Ryan Wedding y la cooperación Estados Unidos-Mexicohttps://t.co/uJFAzA5Ciz pic.twitter.com/1SPfU6H3vQ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 23, 2026

En una nota publicada este miércoles en su sitio web, el WSJ relata cómo se habría dado la detención de Ryan Wedding, incluido en la lista de los más buscados de Estados Unidos por presuntamente dirigir una vasta red de tráfico de cocaína, con base en información aportada por funcionarios mexicanos y estadunidenses familiarizados con la operación.

Exclusive: The FBI helped bust an Olympian turned alleged drug lord—and rocked relations with Mexico https://t.co/ulyo45I0S3 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 29, 2026

Según el diario, las fuerzas de seguridad mexicanas estaban cercando al snowboarder prófugo que alguna vez compitió por Canadá en los Juegos Olímpicos, cuando de repente éste se quedó sin opciones.

En su nota, el WSJ asegura que en la captura participaron agentes de la unidad de élite que capturó semanas antes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Para cuando las fuerzas de seguridad lo alcanzaron (a Wedding) en México la semana pasada, según informaron los funcionarios, miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI también estaban involucrados. Semanas antes, la unidad de élite con entrenamiento de combate del Buró Federal de Investigaciones (FBI) participó en la captura del autócrata venezolano Nicolás Maduro en su recinto fuertemente fortificado de Caracas.

“Las autoridades se pusieron en contacto con Wedding, presuntamente armado y peligroso, y, en una intensa negociación, le recordaron que sus cómplices habían sido capturados y que millones de dólares de sus bienes habían sido confiscados, según algunos funcionarios”, relata The Wall Street Journal.

La nota cita al abogado de Wedding, Anthony Colombo, quien aseguró que agentes del FBI esposaron a Wedding, que fue trasladado posteriormente a California y se declaró inocente en un tribunal federal de 17 cargos graves, incluyendo asesinato.

El FBI busca más operaciones conjuntas

La participación del FBI en la operación del 22 de enero debía mantenerse en secreto, según un funcionario estadunidense citado por el WSJ.

La nota después citó las declaraciones del director del FBI, quien aseguró que la detención fue producto de agentes estadunidenses con la colaboración de autoridades mexicanas, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se refirió a la entrega voluntaria de Wedding.

“Las circunstancias que rodearon el arresto de Wedding marcan un momento de alta tensión entre Washington y Ciudad de México tras el ataque estadunidense a Venezuela a principios de este mes. Desde entonces, el presidente Trump ha amenazado con realizar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos, una medida que encendió las alarmas entre altos funcionarios mexicanos”, menciona la nota firmada por Steve Fisher, Alexander Ward y Santiago Pérez.

El FBI, aseguró el WSJ, está desplegando más objetivos en México y busca realizar operaciones conjuntas con las fuerzas mexicanas contra importantes objetivos del narcotráfico, de acuerdo con funcionarios mexicanos y estadunidenses

Se trata de “la última señal de que Trump está presionando a México para que permita a Estados Unidos atacar a los cárteles de la droga en el país”, expone el Journal.