Salinas Pliego ya comenzó a pagar su deuda al SAT; saldará en abonos chiquitos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un pago por 10.4 mil millones de pesos, como parte del adeudo fiscal que mantiene con el fisco mexicano.

A través de un comunicado, la autoridad tributaria detalló que el monto restante, equivalente a 21.7 mil millones de pesos, será cubierto mediante un esquema de 18 pagos, conforme a los mecanismos previstos en la legislación fiscal.

“De conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos”, se lee en el texto oficial.

El anuncio se da luego de que, el pasado 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo Salinas manifestó formalmente al gobierno federal su intención de cubrir los adeudos fiscales pendientes.

Esta decisión se produjo tras años de litigios judiciales, los cuales finalmente quedaron resueltos con la llegada de la nueva Suprema Corte de Justicia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que el propietario de TV Azteca solicitó al gobierno un esquema de pago en plazos, así como un ajuste de hasta 39% sobre el monto total del adeudo.