Secretaría de las Mujeres y FGR compartirán inteligencia para identificar a agresores de mujeres

Reunión estratégica de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, y Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Secretaría de las Mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República (FGR) compartirán “información estratégica” para fortalecer la investigación de agresores de mujeres, con lo que se podrá identificar si una persona señalada por violencia de género tiene antecedentes penales vinculados a otros casos o delitos.

Según la Secretaría de las Mujeres, el acuerdo incluye que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Centro Federal de Inteligencia Criminal compartan información para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México.

Uno de los objetivos es que se deje de tratar la violencia contra las mujeres como hechos aislados y, por el contrario, se aborde con una visión integral de riesgo y reincidencia. Además, se van a impulsar procesos de capacitación y certificación del personal que opera el BANAVIM.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora recordó que la dependencia “nació con una claridad de que la planeación, los datos, la toma de decisiones con base en la estadística, todo lo que hacemos (...) lo mapeamos, vemos datos, vemos estadísticas y tomamos decisiones".

En los meses recientes, la secretaria de las Mujeres ha promovido acuerdos con la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, y las fiscalías estatales para fortalecer los procesos de justicia y no impunidad en casos de violencia contra las mujeres.