Sheinbaum confirma detención de maquinista y supervisor por descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 29 de enero de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las dos personas detenidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico son el maquinista y el supervisor.

Garantizó que habrá justicia para las víctimas sobrevivientes y los familiares de las 14 personas que perdieron la vida.

“Están detenidas dos personas no sé si haya más órdenes de aprehensión, eso lo tiene la Fiscalía”, dijo esta mañana.

La mandataria federal enfatizó la versión que dio la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la causa del descarrilamiento por exceso de velocidad.

“Hace dos días la FGR dio un comunicado de una primera parte de la investigación basado en la investigación de la caja negra” y “visualizan que iban a una velocidad mayor”.

Sheinbaum aseguró que, de todas formas, la agencia de transporte ferroviario también lleva a cabo su investigación.