Sheinbaum habla con Trump: "Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para abordar temas comerciales.

En el mensaje previo a la conferencia en Palacio Nacional añadió:

Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”.

“También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”.

Como ya es costumbre cuando se prevé una llamada con el republicano, la presidenta aplazó la conferencia presidencial una hora y media para ajustarse a los tiempos que marca su homólogo, en esta ocasión, incluso, con retraso en la hora citada para el evento con medios de comunicación.

La mandataria mexicana también evitó salir de la Ciudad de México, como lo ha hecho en las últimas semanas en las que dedica jueves y viernes para hacer una reunión de gabinete de seguridad y conferencias en algun estado.

Esta sería la segunda llamada en lo que va de este año, además de las más de 11 que la jefa del Ejecutivo federal ha asegurado que suman con Trump, aunque ninguna reunión presencial para abordar los distintos temas pendientes en la relación bilateral.