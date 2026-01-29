Sheinbaum visitará Sinaloa tras atentado contra diputados MC

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jueves 29 de enero de 2026. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Tras la agresión a balazos contra diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará el estado; manifestó apoyo al partido, para lo que requiera.

Durante el ataque armado, el exalcalde de Culiacán y ahora diputado local, Sergio Torres Félix, resultó herido junto a su compañera de bancada Elizabeth Montoya. La agresión ocurrió sobre el Malecón Viejo en el centro de Culiacán, muy cerca de las oficinas del partido.

“Está atendiendo el gabinete de Seguridad. Ayer la Secretaría de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido”.

La mandataria afirmó que su gabinete federal “está colaborando con el gobierno del estado. “Hubo detenciones”, apuntó y garantizó que buscan avanzar en el tema de la atención que se requiera.

“La otra semana o a la que sigue, pero vamos a ir a Sinaloa”, dijo, para todo lo que requiera el estado.