Trump elogia a Sheinbaum y la llama una "líder maravillosa e inteligente"

WASHINGTON (apro).-Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, calificó de “muy productiva” a la llamada telefónica que sostuvo este jueves por la mañana con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que hablaron de comercio, seguridad y combate al narcotráfico.

Aunque breve, Trump en su cuenta personal de la red cibernética, Truth Social, escribió un resumen de lo que conversó con Sheinbaum de la que resaltó cualidades amén de indicar que platicaron también sobre llevar a cabo una visita recíproca a sus países.

“Tuve una muy productiva conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue extremadamente buena para ambos países, mucho de lo que hablamos se concentró en la frontera, detener al tráfico de drogas y comercio”, se lee en el mensaje escrito por Trump.

Esta es la segunda conversación telefónica que sostienen los dos presidentes en semanas recientes, y la primera en la que el presidente de Estados Unidos da a conocer en términos generales los tópicos de la conversación con su homóloga mexicana.

Pronto seguiremos hablando y para ultimar reuniones en nuestros respectivos países. México tiene a una maravillosa y altamente inteligente líder y deben estar muy felices de eso”, concluyó el presidente de Estados Unidos en la reseña de la charla.

La conversación ocurre en tiempos de preocupación e incertidumbre respecto al tema del trasiego de drogas de México a Estados Unidos, porque en los últimos días Trump ha insistido en que “pronto” ordenaría ataques militares en tierra contra cárteles del narcotráfico mexicano.

El llamado telefónico ocurrió a menos de 24 horas de que el Secretario de Economía de México concluyera una visita relámpago de trabajo a Washington D.C, en preparación para la revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario estadunidense no quita el dedo del renglón al exponer constantemente su inconformidad con el T-MEC, incluso amenazando con sacar a Estados Unidos del acuerdo tripartita e incluso de imponer tarifas arancelarias a las exportaciones mexicanas.