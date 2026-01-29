“Vamos avanzando”: Sheinbaum sobre temas comerciales con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió la publicación de Trump . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En materia de seguridad “coincidimos en que vamos muy bien” y en los temas comerciales “vamos avanzando”, pero no se tiene nada concreto, informó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la llamada que tuvo con su homólogo Donald Trump.

Se acordó la creación de una comisión Intersecretarial en varias áreas para avanzar en todos los temas pendientes.

Entre los temas abordados estuvo evitar que se pierda la producción de autopartes.

“Hablamos de la industria automotriz no hay conclusión”. Y habló de lo que se ha abordado en otras mesas como acelerar el cruce en las aduanas, una más pronta devolución del IVA, aunque dijo que el año pasado se devolvió a la industria cerca de 37 mil millones de pesos más que en 2024.

Esa devolución se hizo en 30 años incluso antes de los 40 que marca la ley, pero dijo que revisarán el tema.

También se discute norma ambiental para vehículos, para acelerar la norma que se vence en 2027.

“Hablamos de mantener acuerdos comerciales con otras regiones del mundo”, dijo.

Desde un inicio la presidenta limitó dar información: “Hay bastantes avances, pero todavía no podemos comunicar mucho más.

Pero sí habló de lo que se ha puesto en otras mesas como las que ha sostenido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por ejemplo, aumentar reglas de origen.

La mandataria mexicana informó que Trump sí habló de la relación con Canadá y que lo hizo en los mismos términos en que ha sido público.

“Sí lo mencionó en la conversación. Planteamos que seguimos manteniendo acuerdo con los tres países. Lo mismo que ha mencionado públicamente”.

Después pidió esperar a saber cómo se resuelve el tema de la relación comercial con Canadá, pero adelantó que hay relación comercial con Canadá, independiente de la que se sostiene con Estados Unidos.

En cuanto al tema de seguridad dijo que no hablaron de la controversia con el director del FBI y sobre el envío de 37 criminales a Estados Unidos, hecho del que Trump estaba “estaba totalmente”.

Dijo que la invitó a Estados Unidos, pero no se ha puesto una fecha en particular.

Antes de finalizar la conferencia, la presidenta destacó el mensaje que publicó Trump en redes sociales:

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!“.

A lo que la presidenta destacó: “a alguien no le va a gustar”.