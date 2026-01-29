Visa a Estados Unidos: autoridades revisarán redes sociales y podrán detener solicitudes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El gobierno de Estados Unidos confirmó que los funcionarios consulares revisarán las redes sociales de las personas que soliciten una Visa para ingresar al país y que el trámite podrá ser cancelado si durante ese análisis se detectan irregularidades, inconsistencias o información que contradiga los datos proporcionados por el solicitante.

La medida forma parte de las directrices vigentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que establecen que toda la información disponible públicamente puede ser considerada durante el proceso de evaluación de una visa. Las autoridades indicaron que el análisis de redes sociales se integra a los procedimientos de verificación que ya incluyen entrevistas consulares, revisión documental, historial migratorio y comprobaciones de seguridad.

De acuerdo con los lineamientos oficiales, los solicitantes deben declarar los nombres de usuario que hayan utilizado en plataformas de redes sociales durante los últimos cinco años. Este requisito aplica a diversas categorías de Visa, entre ellas las de turismo, estudio, intercambio académico y trabajo temporal. La información es solicitada como parte de los formularios oficiales y puede ser contrastada con otros datos entregados por el solicitante.

Qué revisan las autoridades consulares

Las directrices señalan que los funcionarios consulares pueden revisar contenido público disponible en redes sociales, como publicaciones, comentarios, fotografías, información biográfica y otras interacciones visibles. El objetivo es verificar que no existan contradicciones con la información presentada en la solicitud o durante la entrevista, así como identificar posibles alertas relacionadas con la elegibilidad del solicitante.

Las autoridades explicaron que no existe una lista pública de publicaciones prohibidas, pero que cualquier contenido que genere dudas sobre la veracidad de los datos, el propósito del viaje o el cumplimiento de la ley migratoria puede ser considerado durante la evaluación. La revisión se realiza caso por caso y queda sujeta al criterio del oficial consular responsable del trámite.

En algunos procedimientos, los solicitantes pueden recibir indicaciones para que sus perfiles sean accesibles de manera pública durante el tiempo que dure la revisión. Las autoridades aclararon que no se solicita acceso a cuentas privadas ni contraseñas, sino la posibilidad de consultar información visible para cualquier usuario.

Consecuencias en el trámite de la Visa

Si durante la revisión de redes sociales se detectan inconsistencias o información considerada relevante para la evaluación, el proceso de Visa puede extenderse mediante una revisión administrativa adicional. En otros casos, la solicitud puede ser negada o cancelada antes de que se emita una resolución final.

El Departamento de Estado recordó que la emisión de una Visa no es un derecho automático y que cada solicitud se evalúa conforme a la legislación migratoria vigente. La cancelación de un trámite puede ocurrir incluso después de la entrevista si se identifica información que no fue declarada o que contradice los datos previamente entregados.

Las autoridades no detallaron cifras específicas sobre cuántas solicitudes han sido afectadas por la revisión de redes sociales, pero confirmaron que el procedimiento ya se encuentra en aplicación y forma parte de los mecanismos regulares de evaluación.

Antecedentes de la política

La inclusión de redes sociales en los procesos de solicitud de visa comenzó a aplicarse de manera formal desde 2019, cuando se incorporó la obligación de declarar cuentas utilizadas en los últimos cinco años. Desde entonces, el alcance de la revisión se ha ampliado y estandarizado para distintas categorías migratorias.

En meses recientes, el gobierno estadounidense realizó ajustes operativos en la programación de citas y en los lineamientos de evaluación para visas de estudiantes y visitantes temporales, como parte de una actualización de los procesos de verificación. Estas acciones precedieron a la confirmación oficial de una aplicación más estricta del análisis de información en línea.

Las autoridades señalaron que la política busca reforzar los controles de seguridad y asegurar que la información proporcionada por los solicitantes sea completa y verificable, sin modificar los requisitos básicos establecidos en la ley.

Obligaciones de los solicitantes e Visa americana

El Departamento de Estado reiteró que quienes inician un trámite de Visa deben proporcionar información veraz y completa, incluyendo los datos relacionados con sus redes sociales. Omitir cuentas, proporcionar información incorrecta o presentar datos que no coincidan con la actividad pública en línea puede afectar el resultado del proceso.

Los lineamientos también indican que la responsabilidad de demostrar la elegibilidad para una visa recae en el solicitante. La revisión de redes sociales es presentada por las autoridades como una herramienta adicional dentro de un sistema de evaluación más amplio.