AMLO califica la intervención militar en Venezuela como “tiranía mundial” y apoya a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un giro inesperado que marca su reaparición en la arena pública tras su retiro de la política en septiembre de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la intervención militar en Venezuela y calificó como secuestro la detención de Nicolás Maduro.

El mensaje llega en medio de un día caótico marcado por la operación militar estadunidense en Venezuela, donde fuerzas especiales capturaron a Maduro y su esposa en las primeras horas del sábado, tras ataques aéreos en Caracas y otras zonas clave.

El exmandatario rompió su aparente silencio al terminar su mandato para denunciar lo que percibe como un acto de “tiranía mundial” por parte de Estados Unidos. Invocando a figuras icónicas como Simón Bolívar y Abraham Lincoln, argumentó que ninguno aceptaría tal injerencia.

Dirigiéndose directamente a Trump, le instó a ignorar a los “halcones” –un término para los intervencionistas agresivos en la política exterior estadunidense– y recordar que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”.

Culminó con una cita del presidente mexicano Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”, reafirmando su identidad latinoamericana y su apoyo incondicional a la actual presidenta Claudia Sheinbaum.