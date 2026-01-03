Así facilitó Maduro las operaciones del narcotráfico desde México, según EU

MADRID (EUROPA PRESS).- El Departamento de Justica de EU publicó este sábado en su integridad el pliego de cargos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ahora bajo custodia estadunidense, de "participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

La imputación, que señala también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al presidente de Venezuela con cárteles del narcotráfico y "violentos grupos narcoterroristas" que "se nutrían de las ganancias de la cocaína".

"Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también proporcionaban cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia Estados Unidos", señala el pliego, publicado por la fiscal general de EU, Pam Bondi, en su cuenta de X.

“Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, los acusados y otros miembros corruptos del régimen facilitaron el empoderamiento y el crecimiento de grupos narcoterroristas violentos que se nutrían de las ganancias de la cocaína. Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también se beneficiaban del aumento del valor de la cocaína en cada punto de transbordo hacia Estados Unidos, donde la demanda y, por ende, el precio de la cocaína son más altos. Entre estas organizaciones se encuentran las FARC y el ELN, que controlan la producción de cocaína en las regiones montañosas de Colombia; el Cártel de Sinaloa y los Zetas, que controlan las rutas en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína desde México hacia Estados Unidos”.

Además, EU acusa a Maduro, como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes para facilitar el traslado el producto de la droga de México a Venezuela bajo cobertura diplomática.

“Entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni del ejército. En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en un apartamento privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”.

Por lo que corresponde a la mujer de Maduro, el Departamento de Justicia de EU acusa a Cilia Flores de aceptar "cientos de miles de dólares en sobornos para negociar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres".

Entre 2004 y 2015, aproximadamente, el matrimonio, denuncia el Departamento de Justicia, "colaboró para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido incautada previamente por las fuerzas del orden venezolanas, con la asistencia de escoltas militares armadas".

Todo apunta a que el matrimonio será juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde comenzaron los procedimientos en 2020. "Maduro", recordó Bondi, "ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

La fiscal ha anunciado que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadunidense en suelo estadunidense y en tribunales estadunidenses".