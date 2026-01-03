Auguran daño a Pemex por intervención de Estados Unidos en Venezuela

La refinería de Deer Park de Pemex . Foto: captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La intervención de Estados Unidos en Venezuela pone en riesgo la posición energética de México y tendría un impacto directo sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló el analista energético Ramsés Pech.

Derivado de la captura de Nicolás Maduro, el especialista explicó a Proceso que México enfrentará a un competidor directo y particularmente agresivo, Venezuela.

En este nuevo escenario, empresas estadunidenses podrían optar por canalizar y aumentar sus inversiones hacia el país sudamericano, atraídas por un entorno político alineado con Estados Unidos y por la posibilidad de participar en la reconstrucción de su industria energética; sobresaliendo nombres como Chevron y Exxon.

“Algunas empresas ya no estarían interesadas y preferirían ir hacia Venezuela, donde se sentirían a gusto conforme a la administración Donald Trump que estaría apoyando toda la nueva infraestructura e incremento de producción”, expuso Pech.

Este reacomodo, señaló, vuelve obsoleto el esquema de contratos mixtos que ha venido promoviendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como una vía para atraer inversiones privadas al sector de hidrocarburos y aliviar la presión financiera sobre Pemex; toda vez, como parte de la reforma energética.

Frente a una Venezuela abierta al capital estadounidense, México pierde atractivo, incluso con cambios regulatorios en marcha.

“México queda entrampado en un mercado local en donde el incremento de la producción programada hasta el año 2030 de 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 millones de pies cúbicos diarios de gas, nos saca de la jugada y pone en riesgo las finanzas de Pemex, al dejar de exportar petróleo crudo”, señaló Ramsés Pech.

El analista insistió en que México se vería obligado a colocar su petróleo en otros mercados con mayores descuentos, lo que presionaría aún más los ingresos de la petrolera estatal.

Esto, subrayó, “alteraría mucho a las finanzas públicas de Pemex”, en un momento en el que la empresa ya enfrenta elevados niveles de endeudamiento.

Precio del petróleo

Desde el ángulo de los mercados, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, consideró que la salida de Maduro del poder apunta, en principio, a una baja en el precio internacional del petróleo, ante la expectativa de una mayor oferta en el mediano plazo.

No obstante, indicó que la caída podría no reflejarse de inmediato cuando abran los mercados asiáticos.

La razón, explicó, es que la infraestructura petrolera venezolana se encuentra seriamente dañada, según lo reconocido por el propio Trump.

“Entonces, habrá que ver cuánto petróleo tienen realmente, cuánto se puede ir extrayendo”, señaló Siller.

A este factor se suma la incertidumbre geopolítica, y es que también habrá que observar la reacción de Vladimir Putin, dado que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

Existe la posibilidad, dijo, de que Moscú recrudezca la guerra con Ucrania como respuesta indirecta a lo ocurrido en Venezuela.

Si Putin no responde, el precio del petróleo tendería a la baja por el aumento potencial de la oferta global.

Sin embargo, si hay una reacción que eleve la aversión al riesgo internacional, el efecto podría ser el contrario, un repunte en los precios, ante el temor de que un recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania “reduzca aún más la disponibilidad de crudo en los mercados internacionales”.