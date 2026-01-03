Caída de Maduro, una lección para México: "Alito" Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Montserrat López; Europa Press

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, saludó la operación y captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro y, consideró que los hechos constituyen una lección para México.

Las referencias de Moreno Cárdenas a la situación venezolana fueron emitidas a través de la red social X y, como la dirigencia del PAN, las expresiones del priista condenaron al régimen de Maduro, apartándose de la postura fijada por el Estado Mexicano.

“La detención del dictador y delincuente internacional @NicolasMaduro marca un punto de quiebre en América Latina. Su régimen corrupto, represor, que pactó con los cárteles del crimen organizado, donde habían instaurado una narcodictadura terrorista y comunista, destruyó a Venezuela desde dentro. Violó derechos humanos, anuló los Poderes del Estado y se aferró al poder aplastando al pueblo”, expuso el priista.

La tradición internacional durante los gobiernos priistas se mantuvo siempre en el principio de no intervención, una postura que prestigió al Estado mexicano, en el escenario global.

“Los pueblos del mundo no solo tienen el derecho, tienen la obligación moral de tomar en sus manos el rumbo de su historia. Las democracias se construyen con carácter, con dignidad, con coraje y con la firme decisión de no rendirse jamás”, expresó.