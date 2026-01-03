Consejo Nacional de Nueva Derecha celebra intervención de EU en Venezuela y la captura de Maduro

Gustavo Garagorry, de Miami, celebra afuera de Versailles Cuban Cuisine después de que el presidente Donald Trump anunciara que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a EU, en Miami, el sábado 3 de enero de 2026. Foto: AP Foto/Jen Golbeck

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Consejo Nacional de Nueva Derecha, organización mexicana de corte religioso y conservador, expresó su respaldo público a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y celebró la captura del presidente Nicolás Maduro, a la que calificó como el fin de una “narcotiranía socialista”.

El posicionamiento se dio horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tras una operación militar que incluyó ataques aéreos concentrados en infraestructuras militares clave de Caracas, como la Base Aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, así como en instalaciones portuarias y el aeropuerto de Higuerote, en el estado Miranda.

En su comunicado, el Consejo Nacional de Nueva Derecha aprobó las acciones del gobierno estadunidense, al considerar que “liberan a Venezuela del régimen criminal y hambreador que inició Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro”, y sostuvo que la caída del mandatario venezolano constituye “un acto de justicia histórica”.

La organización afirmó que, durante el gobierno de Maduro, Venezuela fue arrastrada a una crisis humanitaria “sin precedentes” y señaló que “más del 80% de la población fue condenada a vivir en condiciones de miseria absoluta”.

También mencionó la salida de más de ocho millones de personas del país, a quienes identificó como parte de la diáspora venezolana, y denunció la existencia de presos políticos y un fraude electoral en 2024.

En el mismo documento, el Consejo expresó su respaldo a María Corina Machado como figura para encabezar una transición política en Venezuela y exigió la liberación inmediata de las personas encarceladas por motivos políticos.

También hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca a una nueva autoridad en el país sudamericano “sin vacilaciones”.

El pronunciamiento concluyó con una advertencia dirigida a gobiernos socialistas de la región, al señalar que la caída de Maduro debe servir como mensaje para aquellos que, según el texto, buscan perpetuarse en el poder mediante la represión.