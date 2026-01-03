Venezuela

Consejo Nacional de Nueva Derecha celebra intervención de EU en Venezuela y la captura de Maduro

El grupo aprobó las acciones del gobierno estadunidense, al considerar que “liberan a Venezuela del régimen criminal y hambreador que inició Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro”, y sostuvo que la caída del mandatario venezolano constituye “un acto de justicia histórica”.
sábado, 3 de enero de 2026 · 18:22

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Consejo Nacional de Nueva Derecha, organización mexicana de corte religioso y conservador, expresó su respaldo público a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y celebró la captura del presidente Nicolás Maduro, a la que calificó como el fin de una “narcotiranía socialista”.  

El posicionamiento se dio horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la detención de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tras una operación militar que incluyó ataques aéreos concentrados en infraestructuras militares clave de Caracas, como la Base Aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, así como en instalaciones portuarias y el aeropuerto de Higuerote, en el estado Miranda. 

En su comunicado, el Consejo Nacional de Nueva Derecha aprobó las acciones del gobierno estadunidense, al considerar que “liberan a Venezuela del régimen criminal y hambreador que inició Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro”, y sostuvo que la caída del mandatario venezolano constituye “un acto de justicia histórica”. 

La organización afirmó que, durante el gobierno de Maduro, Venezuela fue arrastrada a una crisis humanitaria “sin precedentes” y señaló que “más del 80% de la población fue condenada a vivir en condiciones de miseria absoluta”.  

También mencionó la salida de más de ocho millones de personas del país, a quienes identificó como parte de la diáspora venezolana, y denunció la existencia de presos políticos y un fraude electoral en 2024. 

En el mismo documento, el Consejo expresó su respaldo a María Corina Machado como figura para encabezar una transición política en Venezuela y exigió la liberación inmediata de las personas encarceladas por motivos políticos.  

También hizo un llamado a la comunidad internacional para que reconozca a una nueva autoridad en el país sudamericano “sin vacilaciones”. 

El pronunciamiento concluyó con una advertencia dirigida a gobiernos socialistas de la región, al señalar que la caída de Maduro debe servir como mensaje para aquellos que, según el texto, buscan perpetuarse en el poder mediante la represión.  

Venezuela Maduro Consejo Nacional de Nueva Derecha

Comentarios

