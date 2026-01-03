“El respeto al derecho ajeno es la paz”: Sheinbaum lanza mensaje a Trump tras captura de Maduro

La presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus confernecias mañaneras. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una postura más frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora, lanza una frase de Benito Juárez para dirigirlo a su homólogo estadunidense, Donald Trump.

“La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”, indicó.

La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Esta publicación se da después de que declaró a la prensa, en su visita a Tlaxcala, que su posicionamiento se quedaría en que “más allá de la presidencia de Maduro”, se debe condenar toda intervención de un país a otro, en el marco del respeto a la Constitución, además de manifestarse por mantener unidad en América Latina.

Lo último también en defensa de las soberanías, basados en leyes internacionales y en la Carta de Naciones Unidas.

Poco después del último breve mensaje de la jefa del Ejecutivo, en X, también el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una vez más, rompió el compromiso de que no intervendría en asuntos políticos ni publicaría en redes sociales -como lo hicieron sus antecesores- para calificar los hechos como un “prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”.

También para enviar un mensaje a Trump utilizando la misma frase que usó la mandataria mexicana: “Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico (…) Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”.

Era muy usual que el exmandatario de origen tabasqueño parafraseara a Juárez; en cambio, la presidenta Sheinbaum muy pocas veces lo ha referido en sus conferencias de prensa o, en general, en sus declaraciones.