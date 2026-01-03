El Senado condena la intervención militar de EU en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, la madrugada de este sábado.

En un comunicado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, condenó los hechos, ya que afirmó que constituye una violación del derecho internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

"México ha sostenido históricamente una política exterior basada en los principios constitucionales de la no intervención, el rechazo a las injerencias extranjeras, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Dichos principios, consagrados en el Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compromete al Estado mexicano a rechazar cualquier acción que implique el uso unilateral de la fuerza", detalla.

En el posicionamiento, el Senado de la República resalta que acompaña la posición expresada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que los conflictos internacionales deben resolverse exclusivamente por vías políticas, diplomáticas y pacificas.

Además, exhorto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a asumir de inmediato el papel que le corresponde para preservar la paz en nuestro continente.

"México reitera firmemente su compromiso con la defensa del orden jurídico internacional y con el respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos", finaliza.