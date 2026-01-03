Gobernadores de Morena se unen a Sheinbaum y condenan la captura de Maduro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la escalada internacional provocada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se sumó al pronunciamiento público de gobernadores de la cuarta transformación en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la postura de su gobierno en materia de seguridad y política exterior.

El posicionamiento se difundió en X horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, tras una operación militar que incluyó ataques aéreos, los cuales duraron cerca de una hora y se concentraron en infraestructuras militares clave de Caracas, como la Base Aérea La Carlota y el Fuerte Tiuna, así como en instalaciones portuarias y el aeropuerto de Higuerote en el estado Miranda.

La acción fue denunciada por el gobierno venezolano como una agresión ilegal y generó alertas de organismos internacionales por una posible violación al derecho internacional.

El respaldo de Brugada a Sheinbaum ocurre también luego de que Trump fuera cuestionado públicamente sobre si la intervención en Venezuela representaba un mensaje para el Gobierno de México.

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario negó que esa fuera la intención, pero afirmó que “los cárteles gobiernan México” y recordó que la presidenta Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones sus ofrecimientos de intervención directa contra el crimen organizado en territorio mexicano.

En este contexto, el pronunciamiento firmado por los gobernadores de Morena, al que se adhiere la jefa de Gobierno capitalina, expresa apoyo “pleno y decidido” a la política de seguridad del Gobierno de México y respalda la postura constitucional de la presidenta, basada en la solución pacífica de los conflictos, el respeto al derecho internacional y el papel de los organismos multilaterales.

El documento también subraya la coordinación entre los gobiernos estatales, la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad federal, y señala una reducción del 37% en el registro diario de homicidios dolosos, así como una disminución en delitos de alto impacto, cifras que se atribuyen a la estrategia nacional encabezada por Sheinbaum.

Además, Brugada y los gobernadores reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de la República para fortalecer la seguridad pública y la gobernabilidad democrática en las entidades, en un escenario marcado por el endurecimiento del discurso de Estados Unidos hacia América Latina y por las referencias directas del presidente Trump a México tras la operación en Venezuela.

De acuerdo con el documento difundido el sábado 3 de enero de 2026, el pronunciamiento cuenta con 23 firmantes, correspondientes a 22 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.